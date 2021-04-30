Сбер Управление Активами удержал статус крупнейшей управляющей компании в I квартале

Москва, 30 апреля. Согласно данным рейтингового агентства "Эксперт РА", компании бизнеса Сбер Управление Активами по итогам первого квартала 2021 года занимают первое место по объему активов под управлением среди всех российских управляющих компаний. Объем средств под управлением на конец марта 2021 года вырос на 4,3% и достиг отметки в 1,36 трлн рублей.

Стоит отметить, что темпы прироста активов компаний бизнеса Сбер Управление Активами в первые три месяца года были несколько выше среднерыночных. Так, согласно данным рейтингового агентства, объем рынка доверительного управления и коллективных инвестиций по итогам I квартала 2021 года вырос на 4%, составив порядка 9,6 трлн рублей.

Компании бизнеса Сбер Управление Активами на протяжении уже трех лет занимают первое место на рынке по объему активов под управлением, согласно обзору рейтингового агентства.

Сбер Управление Активами — один из лидеров в розничном сегменте рынка доверительного управления. По данным Московской биржи, компания занимает первое место в рейтинге по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) — 213,4 тыс. (+66 тыс. — в 2020 году), что составляет 60% от общего количества ИИС во всех управляющих компаниях страны (358,4 тыс.). По данным портала Investfunds, Сбер Управление Активами принадлежит самая большая доля в сегменте паевых инвестиционных фондов (биржевых и открытых) — 26,3%, — при этом в сегменте биржевых ПИФов (БПИФ) отдельно доля компании составляет 52%.

Помимо этого, по данным Пенсионного фонда России (ПФР), по итогам 2020 года Сбер Управление Активами показала лучшую среди 16 управляющих компаний доходность управления средствами ПФР.