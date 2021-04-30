Открыта регистрация на Форум Креативного Бизнеса в рамках ПМЭФ-2021

Москва, 30 апреля. С 30 апреля до 24 мая открыта онлайн-регистрация для участников на Форум Креативного бизнеса (18+), который пройдет 2 июня в рамках ПМЭФ-2021. Участники могут пройти регистрацию на странице мероприятия на сайте ПМЭФ-2021. Сроки рассмотрения заявок составляют не менее 10 дней.

Форум Креативного Бизнеса – площадка для объединения представителей государства, бизнеса, лидеров креативного сообщества и обсуждения развития креативных индустрий в России. Организатор Форума – Фонд Инносоциум – социальная платформа Фонда Росконгресс.

"Фонд Инносоциум уже давно ведёт работу по формированию диалога между творческим сообществом и представителями власти и бизнеса. Мы хотим внести свой вклад в становление креативных индустрий в России и показать лицо нашего государства совершенно в другом измерении. Поэтому на Форуме Креативного Бизнеса мы ждём амбициозных и целеустремлённых представителей креативных индустрий, которые разделят наше видение и цели", – рассказала директор Форума Креативного Бизнеса и Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Форум состоится в рамках стартового дня деловой программы ПМЭФ и на дискуссионной тематической площадке в основные дни форума. Эксперты дадут ориентиры для политиков, учёных, творческих предпринимателей по работе с темой креативных индустрий, презентуют идеи и проекты, затронут вопросы создания креативных кластеров, женского предпринимательства, тенденций творческого образования и формирования инвестиционных проектов.

Работа будет вестись по нескольким направлениям: мировые тренды креативных индустрий, образовательные аспекты, развитие технологий и правовое регулирование сферы. Многие темы будут обсуждаться в формате творческих лабораторий. Центральным мероприятием станет ток-шоу "Зачем нам креативные индустрии?" в формате World Cafe, который за короткое время позволяет объединить разных людей для обсуждения того, как креативные индустрии влияют на развитие городов, коммуникационных площадок и сообществ.

Участие в форуме примут эксперты, политики, учёные и практики креативных индустрий: Министр культуры Ольга Любимова, Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, генеральный директор Газпром-Медиа Холдинга Александр Жаров и другие.

Форум Креативного Бизнеса пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, а стратегическим партнером мероприятия станет Минпромторг России.

Форум Креативного Бизнеса

2–5 июня 2021 года

Место проведения: КВЦ "Экспофорум"

Адрес: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1

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