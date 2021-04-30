"РН-Юганскнефтегаз" добыл 2,5 млрд тонн нефти

ТАСС, 30 апреля. Нефтяники "РН-Юганскнефтегаз" с начала разработки месторождений в 1964 году добыли 2,5 млрд тонн нефти. Это составляет 20% от всей добытой нефти в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"РН-Юганскнефтегаз", крупнейший актив НК "Роснефть", ведет разработку 39 лицензионных участков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, общей площадью свыше 21 тыс. кв. км. В их число входят уникальные по величине начальных извлекаемых запасов месторождения Мамонтовское, Приобское, Малобалыкское, Правдинское, Приразломное", - сказано в релизе. Доказанные запасы нефти "РН-Юганскнефтегаз" по категории АВС1+С2 превышают 2,8 млрд тонн, добавили в компании.

"За период 2014-2020 годов "РН-Юганскнефтегаз" более чем в 4 раза увеличил добычу трудноизвлекаемых запасов. На текущий момент около 50% всей нефти предприятия добывается из низкопроницаемых запасов ачимовских и тюменских отложений. Доля бурения горизонтальных скважин по итогам 2020 года составила более 88%", - сообщили в пресс-службе, отметив, что достижение высоких показателей добычи – результат интенсивного эксплуатационного бурения, успешной реализации комплекса эффективных геолого-технических мероприятий, внедрения инноваций и современных технологий.

"РН-Юганскнефтегаз" применяет самые передовые технологии в бурении скважин, такие как, например, роторно-управляемые системы с приборами каротажа в процессе бурения. В результате средний цикл бурения горизонтальных скважин с комбинированной колонной снизился до 12,5 суток, а лучший результат - 7,7 суток", - сказано в сообщении.

В 2021 году в "РН-Юганскнефтегаз" была пробурена самая длинная горизонтальная скважина протяженностью 5256 метров и длиной горизонтального участка 2184 метра.

В компании отметили, "РН-Юганскнефтегаз" - лидер по проведению ГРП среди предприятий "Роснефти". Ежегодно на месторождениях Общества выполняются более 5 тыс. операций ГРП, в том числе многостадийные (от 8 до 15 стадий). Благодаря применению технологии интенсификации в 2020 году получен дополнительный прирост добычи нефти более 5 млн тонн.

"Для повышения эффективности проведения операций ГРП на предприятии используется разработанное специалистами "Роснефти" программное обеспечение - "РН-ГРИД". Этот уникальный продукт обеспечивает полную технологическую независимость компании от зарубежных аналогов в области инженерных расчетов для гидроразрыва пласта", - сказано в сообщении.

Природоохранные инвестиции

"РН-Юганскнефтегаз" за три года инвестировал в природоохранную и природовосстановительную деятельность 16 млрд рублей. Затраты на ликвидацию накопленного ущерба в течение последних десяти лет превысили 8 млрд руб.

"Забота об окружающей среде является неотъемлемой частью стратегии "Роснефть-2022". Компания стремится к достижению лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства", - добавили в компании.

В "РН-Юганскнефтегаз" реализуется долгосрочная программа мероприятий по охране и восстановлению окружающей среды, рассчитанная на период с 2019 по 2024 год. За этот период предприятие направит около 10 млрд рублей на рекультивацию земель. С начала действия программы уже рекультивировано более 2 тыс. участков общей площадью порядка 570 га.

"Предприятие с каждым годом увеличивает темпы восстановления земель в регионе. В целях повышения экологической безопасности и оперативного реагирования на нештатные ситуации в "РН-Юганскнефтегаз" созданы собственные подразделения по ликвидации аварийных разливов нефти и рекультивации земель, при этом качество выполняемых работ контролируется созданным центром супервайзинга рекультивационных работ. Для реализации комплексного подхода используется самая современная техника: экскаваторы-амфибии, снегоболотоходы, экскаваторы-болотоходы, уникальные самосвалы на гусеничном ходу. В текущем году к работе приступят новые высокоманевренные малогабаритные гусеничные вездеходы с навесным оборудованием для фрезерования почвы", - сообщили в пресс-службе.

Ежедневно экологические службы предприятия проводят мониторинг территорий лицензионных участков, который включает в себя облет беспилотными летальными аппаратами, обход и объезд трубопроводного парка.

Также специалисты с помощью цифровых технологий удаленно следят за показателями давления в трубопроводах. Реализация программы по повышению надежности трубопроводов улучшила экологическую ситуацию на территории производственной деятельности предприятия. За 2020 год проведены диагностика и экспертиза порядка 2,5 тыс. км промысловых трубопроводов.

В компании добавили, что в рамках мероприятий по восстановлению биоразнообразия и искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов сотрудники "РН-Юганскнефтегаз" в 2020 году выпустили более 56 млн мальков ценных и особо ценных пород рыбы (сибирского осетра, пеляди и муксуна).

О компании

"РН-Юганскнефтегаз" - крупнейший актив "Роснефти", который обеспечивает порядка 30% нефтедобычи компании. Месторождения "РН-Юганскнефтегаз" характеризуются сложными геологическими условиями. Действующий фонд скважин в 2020 году составил почти 20 тыс. единиц, из которых более 13 тыс. - добывающие.