Губернатор Куйвашев проверил меры поддержки фермеров и доступность местных продуктов

ТАСС, 30 апреля. Губернатор Свердловской Евгений Куйвашев в ходе рабочей поездки в Богданович в пятницу проверил, как на деле работают региональные инструменты поддержки фермеров и насколько они помогают достичь главной цели – обеспечить уральцев качественными и доступными продуктами местного производства. Об этом сообщают в департаменте информационной политики региона.

"В 2020 году агропромышленный комплекс Свердловской области, как и другие отрасли, столкнулся с трудностями из-за пандемии. К этому добавились еще и не самые благоприятные климатические условия. Но несмотря на все сложности, отрасль продолжила поступательное развитие. Тем не менее, это сделало как никогда актуальным вопрос продовольственной безопасности. Для нас всегда обеспечение свердловчан местной качественной продукцией было приоритетом. А сегодня это особенно важно", – отмечает Куйвашев.

В департаменте рассказали, что глава животноводческой фермы в селе Грязновское под Богдановичем Андрей Кунников показал губернатору, как развивается сегодня его хозяйство. С 2013 года он выращивал здесь картофель. Как начинающий фермер получил областной грант в 1 млн рублей, построил овощехранилище. А два года назад решил, что пора расти, и занялся разведением крупного рогатого скота. Снова заявился на конкурс МинАПК и получил 19,8 млн рублей на строительство семейной животноводческой фермы. Сегодня у Андрея Кунникова – 80 коров и 400 гектаров пашни. За прошлый год объем производства молока составил 209 тонн. Двое из его сыновей – Иван и Кирилл – сами стали фермерами, в 2019 и 2020 годах получили гранты "Агростартап" на создание и собственных хозяйств.

"Молоко ферма Кунникова сдает на Богдановичский молокозавод, который работает на этой территории более 20 лет и сегодня довольно активно развивается. Так, год назад губернатор Евгений Куйвашев дал старт работе нового производственного комплекса, который позволил увеличить и обновить ассортимент выпускаемой продукции. Мощность новой линии – 350-370 тонн в сутки – а это 20-25% потребности всей Свердловской области. Молзавод привлек на создание комплекса льготный инвестиционный кредит в 150 млн рублей", - сообщают в департаменте.

Там добавили, что губернатор в пятницу вновь посетил площадку предприятия, чтобы встретиться здесь с местными сельхозтоваропроизводителями, обсудить с ними, как работают механизмы региональной поддержки отрасли. "В Свердловской области таких инструментов немало: субсидии на приобретение техники, бюджетные гранты, льготные кредиты и лизинговые программы. В 2021 году на поддержку сферы АПК в регионе предусмотрено 3,7 миллиарда рублей. Но, по словам губернатора, важно, чтобы внимание со стороны государства ощущали не только предприниматели. Главное – обеспечить жителей региона местными качественными и недорогими продуктами", - рассказали в департаменте.

В сообщении отмечено, что Евгений Куйвашев во время поездки в Богданович заехал в один из продуктовых магазинов, чтобы посмотреть, продают ли местное, доступны ли цены. "По словам губернатора, ассортимент мог бы быть и шире, а цены – ниже. Глава региона отметил, что в ближайшее время профильные министерства проведут переговоры с торговыми сетями, которые "кое-где хулиганят", - цитируют в департаменте слова главы региона.

В сообщении отмечено, что только в Богдановичском городском округе работают шесть сельскохозяйственных организаций, 65 фермерских хозяйств, которые производят молоко, мясо, зерно, картофель.