ТАСС, 4 мая. В преддверии 76 годовщины Великой Победы компания "Россети Тюмень" дала старт патриотическому флешмобу "Мелодия Победы". В социальной сети Instagram энергетики делятся видеороликами с песнями военных лет. К патриотической инициативе присоединились жители трех регионов Западной Сибири, Москвы и ближнего зарубежья. Об этом рассказали во вторник в управлении по связям с общественностью "Россети Тюмень".

"Социальный проект "Мелодия Победы" объединяет неравнодушных людей разных поколений, профессий и взглядов, чтобы укрепить историческую память о подвиге наших предков. Главная цель интерактивного флешмоба – сохранение патриотического наследия времен Великой Отечественной войны. Песни, написанные в военное время, имеют свою историю: грустные и задорные, строевые и походные – все они вдохновляли солдат во время боя, напоминали о близких и родном доме", - рассказали в компании.

За неделю реализации проекта к челленджу энергетиков присоединились уже 259 человек. Военные песни исполняют малыши, школьники и взрослые. Региональная национально-культурная автономия "Ногай Эл" Ямало-Ненецкого автономного округа опубликовала в рамках "Мелодии Победы" праздничный концерт, где песня "Три танкиста" прозвучала на семи языках: русском, ненецком, кумыкском, чувашском, аварском, ногайском и чеченском. А восьмиклассники-юнармейцы из Нового Уренгоя исполнили известное произведение из кинофильма "Офицеры". Кроме того, песенный флешмоб поддержала многократный лауреат международных вокальных конкурсов из Москвы Лариса Озерова.

"Мелодия Победы" уже звучит в четырех регионах России и Казахстана, рассказали в компании. Для участия в акции любой желающий может записать исполнение военной песни и поделиться этим видео на своей странице в социальных сетях, указав в описании хештеги #МелодияПобеды #76летпобеде #Россети #РоссетиТюмень. При упоминании официального аккаунта компании @rosseti_tumen видеоролик автора может увидеть многотысячная аудитория "Россети Тюмень".