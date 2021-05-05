Международный форум по кибербезопасности Positive Hack Days пройдет в Москве

Москва, 5 мая. Форум "Positive Hack Days 10: Начало" (18+) и кибербитва The Standoff (18+) будут проходить в гибридном формате: часть участников сможет посетить площадку лично, остальные – увидеть в прямом эфире на сайте The Standoff. Офлайн-часть пройдет в Центре международной торговли в Москве.

18 мая на полигоне The Standoff стартует кибербитва. Здесь будет создан цифровой двойник мегаполиса. Виртуальный город станет полем битвы для "хакеров" и "защитников" и покажет, насколько важно сегодня бизнесу иметь риск-ориентированную ИБ-стратегию.

19 мая на PHDays пройдет детский трек – The Standoff Kids (6+). Здесь юные гости познакомятся с азами киберграмотности и информационной безопасности, узнают о перспективах профессионального развития защитников киберпространства. Школьников ждут игровые блоки, лекции, а также интерактивный квест.

Тема 10-го PHDays, который начнет свою работу 20 мая, – "Начало" (18+). Участники обсудят вопросы защиты данных, особое внимание будет уделено совместному построению безопасного мира высоких технологий.

"Развитие технологий заставляет нас иначе смотреть на существующую модель информационной безопасности. Ее смысл должен быть в том, что недопустимые события для бизнеса, отрасли и государства не должны быть реализуемыми. На форуме мы покажем главные технологические вызовы и последствия, к которым приводят кибератаки, и вместе подумаем, как не допустить их. Увидеть все это можно будет, не выходя из дома. Трансляция позволит посетить основные залы и закулисье форума, посмотреть на мероприятие с разных ракурсов через десятки камер и ощутить эффект полного погружения за счет съемки, не уступающей ТВ-формату", - рассказал директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям Positive Technologies Владимир Заполянский.

Соорганизатор форума, компания Innostage, развернет и будет поддерживать инфраструктуру The Standoff, мониторить и контролировать действия команд. Гостей и участников мероприятия также ждут выступления отраслевых экспертов и специальные призы от Innostage.