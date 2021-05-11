Людмила Бабушкина в Богдановиче наградила победителей конкурса "Солдатская звезда"

ТАСС, 11 мая. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина приняла участие в церемонии открытия и награждения победителей V традиционного военно-патриотического конкурса "Солдатская звезда", посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс (12+) пятый год подряд проводится по инициативе Богдановичского ОАО "Огнеупоры" (Свердловская область) и вышел на региональный уровень, собирая команды не только из Богдановича - в младшей возрастной категории конкурса участвовали школьники, воспитанники кадетских училищ, средних профессиональных образовательных учреждений из трех городских округов Среднего Урала - Богдановича, Камышлова, Талицы.

По словам Бабушкиной, конкурс - дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, которые завоевали Победу и подарили потомкам возможность жить, трудиться, создавать семьи и воспитывать детей под мирным небом. "Очень важно, что в конкурсе участвуют молодые люди и девушки, которые демонстрируют спортивную подготовку и воинскую выучку. Я уверена: эти ребята понимают, что значит Родина, что такое родная земля, и они сделают все возможное, чтобы защитить своих родных и близких от любых угроз", - сказала глава регионального парламента, обращаясь к участникам и болельщикам.

"В этот день мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Несмотря на то, что Богданович был далек от полей сражений, его жители сделали все возможное, чтобы помочь фронту, чтобы приблизить Победу. Здесь в кратчайшие сроки был пущен завод по производству огнеупоров, которые использовал Магнитогорский металлургический завод, выпускавший бронированную сталь для производства танков и бронемашин. Трое жителей Богдановича стали Героями Советского Союза. Мы гордимся ими. Многие жители города, ушедшие отсюда на фронт, не вернулись с войны, и мы отдаем им дань памяти, склоняя головы перед их подвигом", - отметила Бабушкина в приветственном слове.

В рамках конкурса прошли смотр строя и песни, интеллектуальный конкурс "Минное поле", в ходе которого капитаны команд отвечали на вопросы по истории Великой Отечественной войны, а также огневой рубеж, где команды из страйкбольного оружия стреляли по мишеням, и комбинированная эстафета - "Марш-бросок".

Отдельный конкурс был объявлен для болельщиков, пришедших на праздник, - лучшая группа поддержки. Победители получили приз - торт с символикой "Солдатской звезды".

"Я вижу сегодня хорошо подготовленных, физически крепких молодых людей, которые своим примером демонстрируют, что нужно заниматься спортом, всегда быть готовыми защитить свою Родину и отлично трудиться для ее процветания", - отметила председатель регионального парламента.

Бабушкина поблагодарила руководство Богдановичских "Огнеупоров", гендиректора предприятия Александра Юркова за инициативу проведения конкурса "Солдатская звезда" и выразила уверенность, что эта инициатива способна шагнуть далеко за пределы региона.

Председатель Заксобрания совместно с главой города Павлом Мартьяновым, генеральным директором Богдановичского ОАО "Огнеупоры" Алексеем Юрковым, заместителем председателя Общественной палаты Свердловской области Сергеем Майзелем, Героем России Романом Шадриным вручила призы участникам и награды победителям младшей возрастной группы. Первое место в этой категории участников завоевала команда казачьего кадетского корпуса.

Посещение ветерана

Побывав в Богдановиче, Людмила Бабушкина навестила одного из выдающихся жителей этого города - ветерана Великой Отечественной войны, участника знаменитого Парада Победы на Красной Площади в Москве в 1945 году - Василия Ивановича Желомского.

Ветеран проживает в своем доме, сам справляется с хозяйством, а с посадками в огороде ему помогает дочь. Накануне он обратился к председателю Заксобрания с просьбой о новом смартфоне. Людмила Бабушкина сделала такой подарок ветерану на День Победы и вручила его лично. Смартфон Василию Желомскому, отметили в пресс-службе регионального парламента, нужен был именно такой - с хорошей фотокамерой, чтобы делать снимки. "А на экране смартфона их можно увеличить и рассмотреть детали", - пояснил ветеран в беседе с парламентарием.

"Председатель Законодательного Собрания - депутат, избранный в региональный парламент по Богдановичскому избирательному округу, Людмила Бабушкина пожелала Василию Ивановичу Желомскому крепкого здоровья, долгих лет жизни, всегда быть на связи с родными и близкими людьми и радовать их красивыми фотоснимками", - рассказали в пресс-службе.