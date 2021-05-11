Объем внешней торговли КНР в январе-апреле вырос на 28,5% в годовом выражении

ТАСС, 11 мая. За первые четыре месяца 2021 года объем импорта и экспорта Китая вырос на 28,5% в годовом выражении, достигнув 11,62 трлн юаней (около $1,8 трлн). Об этом сообщили во вторник в Генконсульстве КНР в Екатеринбурге со ссылкой на данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Вместе с этим, добавили в дипмиссии, этот показатель увеличился на 21,8% против показателя за тот же период 2019 года.

"При этом экспорт Китая за отчетный период вырос на 33,8%, а импорт - на 22,7%, в результате чего положительное сальдо подскочило на 149,7% до 1,02 трлн юаней", - сказано в сообщении.

"В апреле нынешнего года объем импорта и экспорта страны составил 3,15 трлн юаней, увеличившись на 26,6% в годовом выражении и на 4,2% в месячном исчислении, в то же время положительное сальдо сократилось на 12,4% в годовом выражении до 276,5 млрд юаней", - добавили в дипмиссии.

Согласно данным ГТУ, в течение первых четырех месяцев АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) оставалась крупнейшим торговым партнером Китая, за ней следовали Европейский Союз и США. За тот же период общий объем торговли Китая с АСЕАН, ЕС и США вырос на 27,6%, 32,1% и 50,3% соответственно.

За январь-апрель 2021 года товарооборот Китая со странами вдоль "Пояса и пути" вырос на 24,8% в годовом исчислении до 3,43 трлн юаней.

Доля частных предприятий в общем объеме внешней торговли Китая за первые четыре месяца составила 47,2%, увеличившись на 4,1 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период объем импорта и экспорта частных предприятий вырос на 40,8% до 5,48 трлн юаней.

О генконсульстве КНР в Екатеринбурге

Генеральное консульство КНР было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. КНР - крупнейший внешнеэкономический партнер Свердловской области. С 6 февраля 2020 года дипмиссию возглавляет генеральный консул Цуй Шаочунь.