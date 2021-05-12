Делегация Королевства Бахрейн примет участие в ПМЭФ-2021

Москва, 12 мая /Росконгресс/ В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова и Чрезвычайного и полномочного Посла Королевства Бахрейн в Российской Федерации Ахмеда Аль-Саати. В рамках встречи обсудили вопросы взаимодействия в области экономики и культуры, а также участие делегации Бахрейна в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) (6+).

"Прошлый год ознаменовал тридцатилетие с момента установления дипломатических отношений нашей страны с Королевством Бахрейн. Сотрудничество между государствами в настоящий момент динамично развивается во многих областях. Взаимодействие в рамках ключевых деловых мероприятий, таких как ПМЭФ, безусловно, укрепит наработанные связи и будет способствовать расширению отношений, дальнейшему развитию делового и культурного диалога между Россией и Бахрейном", - подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Со своей стороны посол Ахмед Аль-Саати подчеркнул, что Бахрейн заинтересован во всестороннем развитии и укреплении отношений между странами, а также отметил важную роль международных деловых мероприятий для построения диалога. Так, в рамках ПМЭФ-2021 Фонд Росконгресс планирует подписать ряд соглашений о сотрудничестве с организациями Королевства Бахрейн, в том числе с Суверенным фондом благосостояния Бахрейна "Мумталакат" и Советом экономического развития Бахрейна.

Кроме того, с целью презентации широких возможностей для взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами рассматривается возможность организации собственного стенда Королевства Бахрейн в рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя" (6+), который состоится 13-16 октября 2021.

Еще одной темой встречи стало использование российской вакцины против COVID-19, которая была зарегистрирована и принята к использованию в Бахрейне в феврале 2021 года.

Посол Бахрейна в России Ахмед ас-Саати отметил, что Бахрейн заинтересован в организации ее производства на своей территории: "В настоящий момент мы провели переговоры с Российским фондом прямых инвестиций и достигли принципиальных договоренностей о старте производства российской вакцины. Для этого совместно с российской стороной планируем построить специальный медицинский центр на территории Королевства".