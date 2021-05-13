МТС Банк совместно с Visa запустил виртуальную карту для самозанятых "Я САМ"

Москва, 13 мая. ПАО "МТС-Банк" представляет новый продукт для самозанятых - виртуальную карту "Я САМ" (#ЯСАМ) международной платежной системы Visa. Теперь любой пользователь приложения МТС Банк может не только зарегистрироваться как самозанятый гражданин, но и всего в несколько кликов получить карту, которая помогает контролировать коммерческие расходы, а также открывает доступ к ряду сервисов МТС Банка и партнерских предложений для бизнеса от платежной системы Visa.

Выпуск, обслуживание, а также снятие наличных в банкоматах с технологией NFC (технология бесконтактных платежей с помощью карты или смартфона - прим. ТАСС) любых банков по всему миру предоставляются бесплатно.

Для оформления карты самозанятому достаточно скачать или обновить мобильное приложение МТС Банк, перейти в раздел "Еще" и кликнуть на вкладку "Оформить карту". Затем ввести свои данные, и в течение нескольких минут виртуальная карта отобразится в приложении, а ее реквизиты поступят на мобильный телефон в СМС-сообщении. Карта сразу доступна для использования - можно получать оплату от клиентов или переводить собственные средства на развитие своего дела. Входящие переводы на карту от физических лиц без комиссии.

С картой #ЯСАМ самозанятые могут воспользоваться на льготных условиях партнерскими сервисами и B2B-решениями МТС Банка со скидкой до 56%. Например, получить бесплатную юридическую консультацию или подключить сервис телемедицины и страхования жизни. Благодаря специальным предложениям программы Visa Business самозанятые дополнительно могут сэкономить на различных услугах и сервисах: доставка документов и товаров, поиск и привлечение клиентов через соцсети и маркетплейсы, повышение навыков через популярные онлайн-университеты и другие.

Если клиент еще не зарегистрирован как самозанятый - это легко сделать дистанционно в приложении МТС Банк всего в несколько кликов. Для этого необходимо на главном экране приложения открыть вкладку "Еще" и зайти в раздел "Для самозанятых". Для регистрации и входа достаточно ввести номер мобильного телефона.

Приложение МТС Банка позволяет самозанятым бесплатно без посещения налоговой службы и офиса банка совершать следующие операции:

постановка на учет в ФНС в качестве самозанятого;

фискализация дохода самозанятого;

формирование и отправка чеков клиентам.

По виртуальной карте #ЯСАМ предусмотрены следующие лимиты:

- максимальный остаток на карте - 60 тыс. рублей;

- снятие наличных до 5 тыс. рублей в день и до 40 тыс. рублей в месяц;

- максимальная сумма одного перевода 60 тыс. рублей, всего в месяц не более 200 тыс. рублей.

Оформление виртуальной карты для самозанятых уже доступно в обновленном приложении МТС Банка на устройствах Android, к концу второго квартала 2021 года также появится на iOS.

С более подробной информацией о предложениях для самозанятых можно ознакомиться на сайте банка по ссылке.

Публичное акционерное общество "МТС-Банк" - универсальный коммерческий банк, входящий в число 50 ведущих российских банков. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России. Основным акционером является Частная компания с ограниченной ответственностью "Мобайл ТелеСистемс Б.В." - дочерняя компания ПАО "Мобильные ТелеСистемы".