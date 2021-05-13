В УК "Кузбассразрезуголь" разработали первый сквозной государственный профстандарт

ТАСС, 13 мая. В АО "УК "Кузбассразрезуголь" (предприятие сырьевого комплекса ОАО "УГМК"), возглавляющем разработку государственных профессиональных стандартов (ГПС) для открытых горных работ в России, сформирован третий ГПС - "Водитель технологического автомобиля".

Как сообщили в четверг в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, ГПС "Водитель технологического транспорта" представляет собой документ, который описывает все виды деятельности на технологических дорогах, включая вспомогательную технику для подготовки дорожного полотна к технологическому процессу (поливоороcительные работы, обработка дорог противогололедными материалами, буксировка карьерных самосвалов и т.д.).

"Данная профессия - одна из самых массовых на открытых горных работах. Поэтому мы подошли комплексно и разработали сквозной профстандарт, который будет распространяться и на другие отрасли: добычу руды, щебня, соли и других полезных ископаемых", - прокомментировала куратор отраслевой рабочей группы, начальник отдела организации труда АО "УК "Кузбассразрезуголь" Диана Щербакова.

В управлении отметили, что макет ГПС уже прошел обсуждение внутри отраслевой рабочей группы и направлен в Ассоциацию "Общероссийское отраслевое объединение работодателей угольной промышленности". После размещения документа на сайте организации начнется профессионально-общественное обсуждение стандарта, в котором примут участие представители Росуглепрофа и предприятий открытой добычи угля и других полезных ископаемых.

В компании напомнили, что разработка государственных профстандартов для работников угольной промышленности - одно из поручений президента РФ, которое он дал по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов страны в августе 2019 года. Разработку первых ГПС для угольной отрасли возглавила компания "Кузбассразрезуголь", методическое сопровождение осуществляет ОАО "УГМК". На основе ГПС будут разработаны единые квалификационные требования для работников всех предприятий отрасли. В 2020 году были сформированы два ГПС: "Машинист бульдозера" и "Машинист экскаватора" - в настоящее время они находятся на разных стадиях внедрения. Всего 2021 году отраслевая рабочая группа, возглавляемая угольной компанией, сформирует четыре ГПС для открытых горных работ в России.

О компании

В "Кузбассразрезуголь" входят шесть филиалов: разрезы "Кедровский", "Моховский", "Бачатский", "Краснобродский", "Талдинский", "Калтанский", а также одна шахта "Байкаимская". УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является единственным российским производителем цинка, вторым по величине производителем меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.