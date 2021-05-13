Летний показ мультконцерта "Союзмультфильм" пройдет в июне

Москва, 13 мая. 20 июня в Большом зале Московской консерватории пройдет специальный летний показ мультконцерта "Союзмультфильм" (0+) в сопровождении симфонического оркестра и солистов.

В программе - всеми любимые произведения студии "Союзмультфильм", уже ставшие классикой отечественной анимации: "Чебурашка", "Бременские музыканты", "Ну, погоди!", "Летучий корабль", "В порту", "Катерок", "Щелкунчик", "Пес в сапогах" и "По следам Бременских музыкантов".

"Российская классическая мультипликация всегда славилась своими блестящими музыкальными произведениями. "Мультконцерт" - отдельное произведение искусства, которое, благодаря живому музыкальному сопровождению, позволяет еще ярче сопереживать происходящему на экране, открывать новые грани любимых мультфильмов", - отметила председатель Правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Мультипликационное попурри на большом экране будет сопровождаться выступлением оркестра "Русская Филармония" под руководством Сергея Тарарина, а любимые детские песни исполнит хор "Великан" и юные солисты - Варвара Бутко, Александра Харазьян, Вениамин Нургалеев.

Сергей Тарарин - дирижер симфонического оркестра Москвы "Русская Филармония", с которым провел множество концертов в крупнейших залах нашей страны.

Симфонический оркестр "Русская Филармония" был учрежден Правительством Москвы в 2000 году. Сегодня это один из лучших и наиболее востребованных оркестров в России с очень насыщенным концертным графиком - более 100 концертов в сезон.

Детский хор "Великан" - на счету юных талантов уже три альбома авторских детских песен, ставших популярными хитами благодаря Детскому радио.

Дата и время: 20 июня 2021 г. (сеансы 11:00, 15:00, 19:00)

Место проведения: Большой зал Московской консерватории

Сайт проекта: https://lastick.ru/souzmultmoscow/

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