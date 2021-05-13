Предприниматели со всей России соберутся на финале Национальной премии "Бизнес-Успех"

Москва, 13 мая. Лидеры российской деловой среды и участники форума обсудят вопросы развития и поддержки малого и среднего бизнеса, тенденции в предпринимательстве и новые идеи. Экспертное жюри выберет лучших предпринимателей 10 сезона Национальной премии "Бизнес-Успех".

Гости юбилейного финала Премии станут участниками мастер-классов, круглых столов и дискуссионных сессий для предпринимателей и муниципальных образований. На форуме выступят руководители и эксперты бизнеса, специалисты по цифровому маркетингу, закупкам, продажам, антикризисному управлению, инвестпривлекательности регионов и медийному продвижению. Участники форума также смогут получить экспертные консультации от профильных специалистов.

На праздничном мероприятии гости, спикеры и организаторы будут вспоминать успехи и достижения участников Премии, памятные моменты прошлых лет и чествовать новых бизнес-героев России. Событие объединит победителей Премии за всю её историю и гостей форума в большое сообщество успешных предпринимателей.

Отборочный тур конкурса, в котором примут участие 150 предпринимателей-победителей региональных этапов, состоится в первый день финала Премии - 25 мая в Общественной палате Российской Федерации. Успешные предприниматели расскажут о своём опыте ведения бизнеса. Конкурсная комиссия выберет победителей среди представителей муниципальных администраций.

Традиционно финалисты и победители Премии предлагают свои инициативы на встречах с профильными министрами РФ, проходят международные стажировки в крупных зарубежных компаниях, получают медиаподдержку в таких изданиях, как Forbes, Inc. Russia, Ведомости, Rusbase, находят новых партнёров и заключают контракты с крупными компаниями.

"Бизнес-Успех" доказывает, что людей с предпринимательским талантом может стать значительно больше, если они будут заметны и им будет уделяться соответствующее внимание и государственная поддержка. Для многих из них крайне важно выйти и рассказать о своих достижениях в бизнесе. Наша цель - сделать известными такие истории успеха", - говорит Дарья Сунцова, руководитель оргкомитета Премии.