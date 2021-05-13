Текслер принял участие в церемонии открытия выездной стажировки Минпромторга

ТАСС, 13 марта. Выездная стажировка по программе "Федеральная практика" для органов исполнительной власти и промышленных предприятий с участием директоров департаментов Минпромторга РФ, представителей госкорпораций, федеральных и региональных институтов развития проходит 13-14 мая на базе индустриального парка "Станкомаш" в Челябинске.

Как сообщили в управлении пресс-службы и информации регионального правительства, в церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Виталий Хоценко.

Как сказано в приветственном слове министра промышленности РФ Дениса Мантурова, пилотный проект выездных стажировок по программе "Федеральная практика" в федеральных округах реализовывался в 2017 году, учитывая большой интерес со стороны регионов к такому формату, его возродили в 2020 году. "У нас есть много форматов взаимодействия с регионами страны, и выездные стажировки Минпромторга РФ в федеральных округах - один из них. Такой формат диалога федеральной и региональной власти и бизнеса помогает учитывать мнения всех сторон, находить доступные и практичные решения в специфических и приоритетных вопросах в разрезе федеральных округов, региона и предприятия", - сказано в приветственном слове.

"Программа "Федеральная практика", - яркий пример системной работы с регионами, - сказал на церемонии открытия Якушев. - Эффективная коммуникация, постоянный обмен опытом и лучшими практиками позволяет синхронизировать региональные проекты с федеральными, способствует выстраиванию единой промышленной политики. Стажировка всегда проходит в формате открытого диалога, можно сказать, что каждый участник получает возможность для индивидуальных консультаций со специалистами федерального ведомства". Он добавил, что президент России в своем послании указал на необходимость глубокой модернизации промышленного производства, развития инфраструктуры, стимулирования несырьевого неэнергетического экспорта. "Именно эти и другие актуальные вопросы - в центре выездной стажировки, проводимой Минпромторгом в Уральском федеральном округе на челябинской площадке", - добавил полпред.

Текслер подчеркнул, что регион высоко ценит федеральные меры поддержки промышленного сектора, который является фундаментом южноуральской экономики, формируя половину ВРП.

"Благодарю Минпромторг России за проведение подобных стажировок. Для нас, для Челябинской области, для наших коллег из других регионов вопросы модернизации и развития промышленности имеют первостепенное значение. Важно правильно воспользоваться всеми мерами поддержки, которые сегодня есть на федеральном уровне, связать их с теми мерами поддержки, которые есть в каждом регионе, обменяться опытом, найти лучшие варианты - это одна из задач нынешнего мероприятия", - сказал в своем вступительном слове глава региона.

Направления развития промышленности на Южном Урале

Губернатор отметил три значимых для Челябинской области направления развития промышленного сектора. Первое - это развитие межрегиональной и внутриобластной кооперации. Минпромторг возобновил по просьбе регионов механизм стимулирования участников промышленного кластера (предоставление из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству импортозамещающей промпродукции).

"Мы считаем, что эта мера развития промышленных кластеров высоко востребована в регионах. Мы от Челябинской области уже провели защиту ряда наших проектов и будем это направление активно развивать", - сказал губернатор.

В четверг, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства в 2020 году, премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что правительство усилит поддержку отраслей, в которых одно рабочее место способно создавать семь-восемь дополнительных в смежных отраслях,

"Вся проведенная работа по импортозамещению создала мощный задел на будущее. Важно структурно изменить облик российской промышленности. И, конечно, мы усилим поддержку так называемых "вытягивающих" отраслей, где одно рабочее место способно создавать семь - восемь дополнительных в смежных секторах. В том числе это авиа- и судостроение, транспортное машиностроение", - сказал глава кабмина.

О форуме

В мероприятии по программе "Федеральная практика" (18+) в рамках стажировки пройдут сессии по вопросам реализации доступных инструментов, в том числе государственной поддержки промышленности, детально будут рассмотрены приоритеты отраслевых направлений для регионов УрФО через встречи и деловые совещания с представителями промышленных предприятий и бизнеса. Запланированы тематические сессии, посвященные поддержке машиностроительного комплекса, развитию авиационной, радиоэлектронной, судостроительной и автомобильной промышленности, а также химической, металлургической, легкой промышленности и лесопромышленного комплекса.