Свердловские парламентарии признали действенным закон, запрещающий парковку на газонах

ТАСС, 13 мая. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области признали действенным закон, запрещающий парковку на газонах. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе областного парламента по итогам совещания председателя Заксобрания Людмилы Бабушкиной с зампредами Заксобрания и председателями профильных комитетов.

"На заседании регионального парламента 18 мая будет рассмотрено исполнение закона "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области" в части применения мер административной ответственности за совершение административных правонарушений в сфере охраны окружающей среды и благоустройства. Речь идет об административном правонарушении - парковке транспорта на территории, занятой зелеными насаждениями, то есть - на газонах", - сказано в сообщении.

"В октябре 2018 года в областной закон об административных правонарушениях были приняты изменения, устанавливающие ответственность за размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями, также закон был дополнен примечанием, в котором приводились определения понятий "газон" и "зеленые насаждения". Парковка на газонах влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей; на должностных лиц - от 5 до 40 тыс. рублей; на юридических лиц - от 150 до 500 тыс. рублей", - сказала Бабушкина.

Спикер Заксобрания добавила, что был проведен анализ правоприменительной практики за три года. "По мнению исполнительных органов власти, эта мера позволила существенно снизить количество неправильно припаркованного транспорта в наших дворах и сохранить зеленые насаждения", - отметила она.

Федеральная практика

Ранее советник министра юстиции РФ Денис Новак отмечал, что за парковку на газонах смогут привлекать к ответственности при помощи видеофиксации. "Статьи 2.13 и 2.14 [проекта нового КоАП] касаются особенности привлечения к административной ответственности собственников и владельцев транспортных средств и объектов недвижимости с использованием средств видеофиксации. Но помимо нарушений правил дорожного движения есть нарушения в области благоустройства территорий. В данном случае речь идет о ст. 16.9, которая в новом Кодексе будет содержать соответствующие составы", - сказал он.

Согласно проекту, статья будет предусматривать ответственность за оставление на дворовой территории разукомплектованных и брошенных транспортных средств. Также, за мойку транспорта в запрещенных для этого местах, остановку автомобилей на газонах, цветниках и территориях, занятых зелеными насаждениями. Административная ответственность будет предусмотрена и за проезд машин по указанным объектам, а также их остановку на детских и спортивных площадках, площадках спортивно-игровых комплексов, отдыха и проезд по ним.