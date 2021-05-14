Мероприятия в рамках акции "Ночь в музее" пройдут на 70 площадках

Москва, 14 мая. Попасть на открытие выставок, посетить концерты, спектакли, мастер-классы, лекции и экскурсии все желающие смогут во время общегородской культурной акции "Ночь в музее" (0+). Горожан ждет более 250 бесплатных мероприятий. Их проведут на 70 площадках, среди которых городские, федеральные и частные музеи, галереи, театры, а также библиотеки. Тема акции в 2021 году - "Музеи и будущее".

"Акция "Ночь в музее" в этом году пройдет в столице в 15-й раз. Мероприятия запланированы как в онлайн-, так и в офлайн-форматах. На некоторые из них необходима предварительная регистрация. Большую часть мероприятий можно будет посетить с 18:00 до 00:00, однако некоторые площадки будут работать по своему расписанию. Полную программу московских площадок, а также ссылки на регистрацию для участия в мероприятиях можно найти на сайте акции museumsnight.moscow. Об этом рассказали в пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных центров столичного Департамента культуры.

В 18:00 Дом Гоголя (Никитский бульвар, дом 7а) приглашает на лекцию (6+), на которой можно будет узнать, какое место Италия занимала в творчестве и жизни Николая Гоголя. А в 21:00 состоится творческая встреча с народным артистом России, художественным руководителем московского театра "Школа современной пьесы", режиссером Иосифом Райхельгаузом. Регистрация на мероприятия открыта на сайте музея.

В 18:00 в Дарвиновском музее начнется Youtube-вечеринка на крыше (16+). Ведущие и подписчики Youtube-канала Дарвиновского музея, одного из самых популярных музейных каналов в России, впервые встретятся лицом к лицу. Это шанс увидеть изнанку съёмочного процесса, задать любимому ведущему вопрос и получить оперативный ответ. А также - стать героем специального репортажа во время "Ночи в музее". Блиц-лекции прочитают антрополог Елена Сударикова (в 18:30) и палеонтолог Ярослав Попов (в 19:00).

Посетителей "Мультимедиа Арт Музея" (улица Остоженка, дом 16) ждет спектакль-исследование (0+). Он посвящен экосистеме планеты и тому, как с ней связан человек, осваивающий новые территории и вторгающийся в недра Земли в поисках новых ресурсов. Начало в 21:00. В 21:30 стартует диджей-сет Кирилла Шаповалова (12+), который познакомит публику с такими музыкальными стилями, как french rave и haute dance. Регистрация не требуется.

Помимо того, в рамках акции "Ночь в музее" откроется несколько новых выставок. Например, Галерея ХXI века подготовила экспозицию "Мир на нитях" (16+) к 120-летию со дня рождения Сергея Образцова. Ее можно будет посетить с 19:00 до 22:00. Гости увидят театральные работы, эскизы кукол и декораций, а также самих марионеток, созданных для разных спектаклей художником-кукольником Виктором Антоновым. Вход свободный.

В честь 130-летия со дня рождения Михаила Булгакова в музее писателя (улица Большая Садовая, дом 10) заработает выставка "Парадная № 6" (0+). Российские стрит-арт-художники создадут работы прямо на стенах знаменитого подъезда № 6 дома, где расположен музей. Все желающие могут понаблюдать за этим процессом - граффити начнут рисовать в 12:00. Выставка будет открыта до 00:00. Регистрация не требуется.

Музей-заповедник "Царицыно" подготовил ночную экскурсию (0+). Ее проведут дважды - в 21:00 и 22:30. Гости неспешно прогуляются по парку и услышат рассказ об истории строительства императорской резиденции, о судьбе уникального архитектурного ансамбля, важных событиях и легендах Царицына. Регистрация откроется в ближайшее время на сайте музея-заповедника.

Для тех, кто предпочитает провести "Ночь в музее" не выходя из дома, культурные площадки подготовили онлайн-программу. В 21:00 Музей космонавтики начнет виртуальную экскурсию по выставке "Первый" (0+), посвященной Юрию Гагарину. Во время познавательного тура сотрудники музея объяснят, почему одна вещь считается музейным предметом, а другая - нет. А еще они расскажут о самых значимых экспонатах выставки, например, о спускаемом аппарате корабля "Восток", в котором первый космонавт находился во время полета и приземления, а также о дубликате свидетельства о рождении, который выдали Юрию Гагарину в 1948 году. После экскурсии, в 21:20, состоится онлайн-лекция "Космос в искусстве". Трансляция мероприятий будет проходить на сайте Музея космонавтики и его странице в соцсети "ВКонтакте".

В галерее "ГРАУНД Солянка" (улица Солянка, дом 1/2, строение 2) пройдет фестиваль авторской книги и малотиражной литературы "ГРАУНД зин фест" (6+). В его рамках одна из основательниц журналов "Ракурс ДИ СССР", "Сеанс" и "Пинакотека" Ирина Тарханова проведет онлайн-мастер-класс. На нем можно будет овладеть ремеслом ручного переплета книги. Начало в 19:00.

"Ночь в музее" - общегородская акция, приуроченная к Международному дню музеев. Ее цель - рассказать о возможностях и экспонатах современных музеев и выставочных залов. В 2020 году акция впервые прошла в онлайн-формате. Более 50 культурных площадок столицы провели прямые трансляции, которые посмотрели около 850 тыс. человек.

ТАСС - информационный партнер акции "Ночь в музее".