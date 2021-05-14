"Дикси" и "Бристоль" внедрят цифровые решения МТС

Москва, 14 мая. Как сообщили партнеры, планируются проекты по оптимизации IT-инфраструктуры компаний "Дикси" и "Бристоль" с использованием облачных технологий #CloudMTS​​​. Облачная платформа станет основой разработки и тестирования новых digital-решений для развития онлайн-продаж и каналов взаимодействия с потребителями.

На основе искусственного интеллекта и big data будут формироваться "тепловые карты" для развития розничных сетей и выбора мест открытия новых точек. "Big data МТС станет основой для таргетированных рекламных кампаний по привлечению покупателей в онлайн-каналы продаж сети "Дикси", а также новых клиентов в офлайн-розницу", - добавляют партнеры. Соглашение предусматривает автоматизацию взаимодействия с потребителями в контактном центре сети "Бристоль" на основе искусственного интеллекта. Предполагается, что это повысит качество обслуживания и оптимизирует издержки на 15-20%.

По словам вице-президента по IT и цифровой трансформации ГК "Дикси" Кирилла Бондаренко, вместе с МТС в ряде магазинов "Дикси" уже реализуется пилотный IoT-проект по управлению затратами на электричество и повышению энергоэффективности точек. "Мы давно пользуемся голосовыми и интернет-сервисами провайдера. Новое соглашение будет способствовать нашему совместному развитию", - добавляет он.

"Соглашение стало логичным продолжением сотрудничества МТС с Группой компаний "Дикси". Мы планируем построить пилотную сеть 5G-ready на одной из площадок распределительных логистических центров ритейлера. Это позволит повысить качество и уровень автоматизации логистических процессов, также будет способствовать росту уровня безопасности на распределительных площадках", - прокомментировала первый вице-президент МТС Инесса Галактионова.

В рамках сотрудничества к мобильным сервисам провайдера совокупно будут подключены свыше 10 тыс. сотрудников компаний "Дикси" и "Бристоль". Более 2,5 тыс. розничных точек будут обеспечены фиксированными услугами связи. Кроме того, предусматривается организация совместных продаж традиционных и цифровых сервисов МТС. Планируется организация выделенных зон в формате "shop in shop" на базе сети "Дикси".