МТС и ЛУКОЙЛ оформят единую подписку на топливо и цифровые сервисы

Москва, 17 мая. ПАО "МТС" (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов и сеть АЗС "ЛУКОЙЛ" объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого запустили первую в России подписку, которая объединяет оплату топлива на автозаправках и доступ к цифровым продуктам, говорится в сообщении компаний.

На этапе пилотного проекта воспользоваться предложением смогут автолюбители Саратовской и Саратовской областей, республик Башкортостан и Татарстан, позже по результатам пилота подписка может быть доступна и в других регионах России.

Подписка активируется в приложении МТС Cashback и предусматривает 10% скидку на покупку топлива, а также доступ к цифровым сервисам: музыкальному сервису МТС Music, облачному сервису "вторая память" и услуге по блокировке спам-звонков. Для оплаты топлива по подписке необходимо предъявить на кассе АЗС QR-код, который генерируется в мобильном приложении.

"Партнерства компаний из разных отраслей для создания на базе цифровых платформ новых пользовательских продуктов - перспективное направление, которое является одним из инструментов расширения экосистемы МТС. Сотрудничество МТС и Лукойл - это новый пользовательский опыт как для клиентов, так и для самих компаний, поскольку предполагает тесное IT-взаимодействие и совместное выстраивание логичного и простого клиентского пути при использовании продукта. Пилотный запуск в четырех регионах позволит автолюбителям оценить удобство и выгоду предложения, а нам и партнеру - эффективность этого эксперимента, по результатам которого будет принято решение о масштабировании проекта на всю страну", - отметила вице-президент ПАО "МТС" по развитию экосистемы и маркетингу Ольга Зиборова.

"Партнерство с МТС и участие в таком проекте - это новый и чрезвычайно интересный опыт для нас, поскольку сегодня мы запускаем принципиально новый продукт с одной из крупнейших цифровых компаний в России. Мы рады принять участие в выводе на рынок подписки, которая объединит в себе выгодное предложение на топливо ПАО "ЛУКОЙЛ" и цифровые сервисы МТС. Мы будем рады, если наше партнерство распространится на другие регионы России и, возможно, получит продолжение в других направлениях", - отметил вице-президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Максим Дондэ.