Книгу, соавтором которой был Юрий Гагарин, выставили в музее НПО автоматики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. Акция "Ночь музеев - 2021" прошла в Музее космонавтики и ракетно-космической техники екатеринбургского НПО автоматики (НПОА, предприятие входит в ГК "Роскосмос"). Как рассказали в субботу в пресс-службе НПОА, темой программы в этом году стало "Знаете, каким он парнем был! Человек открывает космос".

"В честь 60-летия со дня первого полета человека в космос музей НПО автоматики показал гостям выставку книг об истории освоения космоса, соавтором одной из которых стал Юрий Гагарин. Кроме того, гости увидели редкие фотографии и познакомились с интересными фрагментами биографии первого космонавта. Также во время экскурсии гости узнали, какой вклад вносят уральские предприятия в освоение космоса и как создание первого искусственного спутника земли связано с Екатеринбургом", - рассказали в пресс-службе.

"В 1957 году НПО автоматики, на площадке которого создан наш музей, изготовило кварцевые резонаторы для первого искусственного спутника Земли. Сегодня предприятие производит системы управления для семейства ракет-носителей "Союз". Участники акции "Ночь музеев - 2021" смогли приобщиться к делу уральских конструкторов и на интерактивном экране в 3D-очках самостоятельно запустить "Союз-2" с любого из четырех космодромов: Плесецк, Байконур, Восточный или Куру. Наши гости увидели все этапы пуска от подготовки до выведения спутника на орбиту", - пояснила заведующая музеем Татьяна Сухарева.

Кроме того, гости площадки увидели настоящий скафандр, предназначенный для полета в космическом корабле. Во время акции "Ночь музеев" (6+) приобщиться к истории космонавтики смогли больше 500 человек, рассказали на предприятии.

О предприятии:

НПО автоматики (https://www.npoa.ru/) им. академика Н.А. Семихатова (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") - одно из крупнейших предприятий России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также систем управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности.

Музей НПОА - музейно-выставочный комплекс, состоящий из пяти площадок общей площадью около 500 кв. м с фондом свыше тысячи экспонатов. Основные экспозиции музея размещены на территории предприятия - в Доме промышленности, который сам по себе является экспонатом №1, представляя собой памятник истории и архитектуры федерального значения.