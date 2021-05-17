Губернатор Челябинской области ознакомился с ходом реставрации храма Александра Невского

ТАСС, 17 мая. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил ход текущей работы по реставрации в областном центре здания Храма святого благоверного князя Александра Невского, которая началась в мае 2020 года, рассказали в управлении пресс-службы и информации регионального правительства.

"В храме Александра Невского сохранились уникальные росписи и фрески, мы, безусловно, все восстановим. Это будет один из красивейших храмов, потому что роспись делали ученики Васнецова по его эскизам, - подчеркнул Текслер. - Я на этом объекте уже не первый раз. Уже в следующем году будут сняты леса, а в 2023 году храм предстанет перед нами обновленным. Будем продолжать постоянно контролировать, как ведется реконструкция".

Сейчас завершаются строительно-монтажные работы, следующим этапом станет роспись храма в авторской стилистике Васнецовской школы. Задача реставраторов - восстановить исторический облик храма. Финансируется реставрация из федерального бюджета, заказчиком является Министерство культуры РФ, а работы ведет компания из Санкт-Петербурга - АО "Ренессанс-Реставрация".

"У нас продолжаются запланированные работы по реконструкции храма Александра Невского. Мы пытаемся восстановить и воссоздать образ, который здесь был заложен изначально. У нас ведется две работы: здесь, на площадке, завершаются общестроительные работы, начаты подготовительные работы к росписи храма, а в Петербурге, в головном центре реставрации, разрабатывается вся внутренняя начинка храма", - приводят в управлении слова настоятеля - протоиерея Бориса Кривоногова.

"Невский был настоящим патриотом, чье мужество и сыновняя любовь к Отечеству определили судьбу Древней Руси и дальнейшее становление российской государственности", - отметил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XXIX Международных образовательных чтений, посвященных празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля. Президент также выразил уверенность в необходимости укрепления связи времен и бережного отношения к подвигам национальных героев. "На это должны быть направлены усилия государства, системы образования и просвещения, религиозных и общественных организаций, средств массовой информации", - добавил он.

О храме

Православный храм Челябинска, освященный в память Святого благоверного князя Александра Невского, построен по проекту Александра Померанцева. Здание является объектом культурного наследия Челябинской области. В 2014 году президент РФ подписал Указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения Александра Невского. В связи с этим проводятся проектные и реставрационные работы Александро-Невской церкви в Челябинске, а также еще девяти объектов культурного наследия в Ленинградской, Псковской, Ярославской областях, Москве и Санкт-Петербурге, рассказали в управлении.