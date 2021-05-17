На Медногорском медно-серном комбинате началось строительство склада шихтовых материалов

ТАСС, 17 мая. На Медногорском медно-серном комбинате (ООО ММСК, предприятие металлургического комплекса УГМК, г. Медногорск, Оренбургская область) приступили к строительству склада для единовременного хранения 20 тыс. тонн сырья. Стоимость очередного объекта капитального строительства ММСК составит порядка 441 млн рублей. Из них 138,5 млн рублей планируется освоить в 2021 году, сообщили в понедельник в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

Габаритные размеры склада составят 146х24 м в основании и 18,5 м в высоту. По центру складского помещения разместится железнодорожная эстакада, на которой одновременно можно разгружать девять вагонов. Кроме этого, в проекте предусмотрены два мостовых грейферных крана грузоподъемностью 20 тонн. Для точного дозирования шихтовых материалов под шестью расходными бункерами установят весовые дозаторы производительностью 125 тонн/час. В медеплавильный цех взвешенное сырье будет подаваться ленточным конвейером, установленным в закрытой галерее общей длиной 95 м.

"Строительство склада шихтовых материалов ведется в целях бесперебойной работы комбината. В настоящее время сырье поступает в медеплавильный цех по существующей схеме конвейеров с участка подготовки сырья и шихты, мощности которого не покрывают потребности главного цеха металлургического предприятия в объемах необходимого сырья. Объект, сдача которого запланирована в конце 2022 года, позволит не только забыть о хранении медьсодержащего сырья под открытым небом, но и существенно расширит возможности медеплавильного цеха в повышении производительности печей и агрегатов", - приводят в пресс-службе слова начальника участка подготовки сырья и шихты МПЦ Виталия Пыхтина.

Реализация проекта осуществляется с учетом действующих железнодорожных путей и в непосредственной близости от медеплавильного цеха. Поэтому при разработке проекта производственного объекта были учтены существующие перепады высот промышленной площадки.

"На первом этапе строительства шихтарника возводится подпорная стена высотой 11 м, длиной 177 м, стоимостью 9,8 млн рублей. Прочная инженерная конструкция предназначена для удержания грунта на склоне, на верхней плоскости которого будут устанавливаться несущие конструкции склада шихтовых материалов", - цитируют в пресс-службе слова начальника отдела капитального строительства Дениса Азнабаева.

В компании добавили, что общий объем средств, запланированных медно-серным комбинатом в 2021 году на капитальное строительство, составляет 392 млн рублей, из них порядка 50 млн рублей - стоимость железнодорожного депо для ремонта маневренных локомотивов и вагонов, строительство которого ведется в настоящее время.

О компании

Помимо Медногорского медно-серного комбината в Оренбургской области работают такие предприятия Уральской горно-металлургической компании, как ПАО "Гайский ГОК", (г. Гай), специализирующееся на добыче медно-колчеданной руды подземным и открытым способами и ее переработке на собственной обогатительной фабрике, ООО "Оренбургский радиатор", специализирующееся на разработке, внедрении и серийном производстве радиаторной продукции.

УГМК управляет более 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания производит цинк, медь, также выпускает стальной прокат, свинец, селен, теллур, медный и никелевый купорос, драгоценные металлы и добывает уголь. Штаб-квартира компании располагается в городе Верхняя Пышма (Свердловская область).