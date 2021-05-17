НКР подтвердило рейтинг КАПИТАЛ LIFE на уровне A.ru и повысило прогноз до позитивного

Москва, 17 мая. Рейтинговое агентство НКР (Национальные Кредитные Рейтинги) подтвердило кредитный рейтинг страховой компании КАПИТАЛ LIFE (ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни") на уровне A.ru, прогноз повышен со стабильного до позитивного.

Эксперты отметили высокое качество управления КАПИТАЛ LIFE, которое позволяет эффективно реализовывать стратегию развития компании. Компания занимает первое место в сегменте накопительного страхования жизни и является одним из лидеров рынка по общим сборам.

Также агентство НКР отметило высокие показатели ликвидности активов и достаточности капитала компании. По прогнозам аналитиков, после вступления в силу новых требований Банка России к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков, КАПИТАЛ LIFE будет выполнять прогнозируемый норматив достаточности капитала с комфортным запасом к пороговому значению.

К значимым конкурентным преимуществам КАПИТАЛ LIFE эксперты отнесли наличие крупнейшей собственной агентской сети по страхованию жизни, а также масштабы деятельности компании, которые позволяют учесть возможность экстраординарной поддержки со стороны Банка России в силу системной значимости. Высокая диверсификация бизнеса КАПИТАЛ LIFE обеспечена широкой сетью филиалов и управляемыми продажами через собственных агентов.

"Повышение прогноза по кредитному рейтингу агентства НКР - это важный показатель, подтверждающий высокое качество управленческой и операционной деятельности компании, а также надёжность КАПИТАЛ LIFE. Сегодня и всегда безусловный приоритет для нас - строгое выполнение всех обязательств перед клиентами и партнерами, и мы благодарим их за доверие, а агентство НКР - за высокую оценку нашей работы, - отмечает Евгений Гуревич, генеральный директор КАПИТАЛ LIFE. - Мы планомерно реализуем нашу стратегию по развитию собственной агентской сети, формированию современного продуктового предложения с фокусом на НСЖ, а также активному сервисному и цифровому развитию, защищая благополучие миллионов наших клиентов в любых обстоятельствах".