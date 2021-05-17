Уральские газовики завершили крупный ремонт на газопроводе "Орск - Новотроицк"

ТАСС, 17 мая. В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) завершен третий и последний в 2021 году крупный капитальный ремонт, реализованный хозяйственным способом - без привлечения подрядных организаций. Как сообщили в понедельник в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ, работы проводились в Оренбургской области на первой нитке газопровода, по которому природный газ получают два региональных промышленных центра - Орск и Новотроицк.

"Газопровод к городам Орск и Новотроицк, состоящий из двух ниток диаметром 500 и 700 мм, находится в зоне производственной ответственности Домбаровского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ). Ремонт выполнен сварочно-монтажными бригадами Управления аварийно-восстановительных работ (УАВР) №2 (г. Магнитогорск, Челябинская область). За 2,5 месяца на газопроводе было заменено 59 труб или почти 600 м магистрали", - сказано в сообщении.

На предприятии добавили, что сложность этого производственного комплекса заключалась в том, что газовики меняли не протяженный отрезок трассы, а отдельные дефектные трубы, в результате фронт работ постоянно перемещался по участку длиной 40 км. Вторым фактором, который значительно осложнил выполнение задачи, стала погода: в феврале-марте регион накрыли снежные бураны, сопровождавшиеся низкими температурами до минус 30 градусов. По этой причине работы неоднократно приостанавливались.

Ранее в этом году хозспособом, без привлечения подрядных организаций, было заменено два перехода. Это подводный переход диаметром 1 тыс. мм через реку Караболку на магистрали "Долгодеревенская - Сысерть" (Челябинская область). Его отремонтировали работники УАВР №1: сварили, испытали и уложили в траншею 900-метровый дюкер из труб метрового диаметра. И переход (диаметр 1420 мм) под железной дорогой "Екатеринбург - Курган", где ремонтники УАВР №3 в Далматовском ЛПУМГ (Курганская область) заменили 600 метров трубы.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром". Осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение природного газа на территории Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и четыре управления аварийно-восстановительных работ.