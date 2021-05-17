Аномальная жара на Урале не повлияла на безопасную работу Белоярской АЭС

ТАСС, 17 мая. Рекордно высокая температура, установившаяся на Урале, не повлияла на безопасную работу Белоярской АЭС (г. Заречный, Свердловская область). Об этом сообщили в понедельник в управлении информации и общественных связей БелАЭС.

В пресс-релизе сказано, что для успешного прохождения аномальной для середины мая жары в 30-33 градуса по Цельсию на энергоблоке №3 Белоярской АЭС, который работает в настоящее время в штатном режиме, установлен усиленный контроль за оборудованием.

"Помещения с ответственным оборудованием дополнительно вентилируются, выполняется перераспределение потоков охлаждающего воздуха, включаются в работу дополнительные переносные и стационарные вентиляторы, а также дополнительные насосы подачи технической воды на охлаждение ответственных потребителей", - отмечают в управлении.

"Эффективность систем охлаждения турбинного оборудования, которая зависит от температуры воды Белоярского водохранилища, всегда поддерживается на высоком уровне. Мы готовы к подобным сценариям, для этого в соответствии с отраслевыми документами на станции разработаны мероприятия по предупреждению нарушений в работе оборудования и подготовке объектов Белоярской АЭС к работе в период аномально высокой температуры", - отметил заместитель главного инженера Белоярской АЭС по безопасности и надёжности Валерий Шаманский.

В настоящее время радиационный фон на Белоярской АЭС и в районе её расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных природных значений. Энергоблок №4 БН-800 находится в ремонте, сообщили на станции.

О БелАЭС

Белоярская АЭС (входит в Госкорпорацию "Росатом") - первенец большой ядерной энергетики СССР. Единственная в России атомная станция с энергоблоками разных типов. Начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся два энергоблока: №3 с реактором БН-600 (с 1980 года) и №4 с реактором БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, их суммарная установленная мощность 1485 МВт составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.