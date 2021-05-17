Короткометражки новых форматов из России смогут принять участие в фестивале во Франции

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Российские короткометражные проекты в новых форматах отберут для участия в конкурсной программе Международного фестиваля иммерсивного и интерактивного кино Courant3D во Франции. Об этом сообщает пресс-служба дистрибуционного агентства Vostok.

"Короткометражное кино - это сердце киноиндустрии. Это эпицентр инноваций. Мировая индустрия сейчас активно экспериментирует с новыми форматами в кино, но в России на сегодняшний день площадки для смотра таких фильмов не существует", - сказала создатель агентства Янна Буряк, которую процитировали в пресс-службе.

Международный фестиваль иммерсивного и интерактивного кино Courant3D, сочетающий технологические инновации и художественные эксперименты, ежегодно проходит во французском Ангулеме. В 2021 году он состоится в октябре. Агентство Vostok отберет лучшие российские проекты для конкурсной программы в новых форматах, в частности, в вертикальном формате. Эти фильмы также покажут в рамках спектрограммы Best of Courant3D на французском фестивале Клермон-Ферран, Сайгонском международном фестивале нового кино и кинофестивале Interfilm Berlin.

В состав жюри фестиваля входят представители индустрии короткометражного кино из разных стран, в этом году к ним также присоединилась Янна Буряк, ставшая российским амбассадором смотра.