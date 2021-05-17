"Ингосстрах Exclusive" наградил победителей ралли классических авто

Москва, 17 мая. В Москве 16 мая состоялось ралли классических автомобилей "Ингосстрах Exclusive Classic Day". Ежегодный тематический праздник для ценителей ретро-машин традиционно организовали "Ингосстрах Exclusive" и Ралли Клуб Классических Автомобилей (РККА).

С каждым годом для участников "Ингосстрах Exclusive Classic Day" гонка становится все более интересным способом творческого самовыражения: на этот раз дресс-код "Москва. Цветут цветы" внес особый шарм в образы владельцев ретро-авто. Солнечная погода сделала атмосферу праздника по-настоящему теплой и создала особенное настроение спортсменам и зрителям гонки.

Победители "Ингосстрах Exclusive Classic Day" были награждены уикендом на двоих в курортном комплексе Forte Village Resort на острове Сардиния. Места на пьедестале почета распределились следующим образом:

Зачет "Ветеран" – 3 место – Тюшкевич Петр, Тюшкевич Анна, Mercedes-Benz 500K, 1937 г., 2 место – Готесман Михаил, Золотов Антон, Tatra 87, 1942 г., 1 место – Попов Владимир, Евстафьев Кирилл, Rolls-Royce Phantom I, 1921 г.

Зачет "Old-Timer" - 3 место – Ларкин Андрей, Ларкина Мария, Lincoln Continental, 1961 г., 2 место – Недзвецкий Владимир, Николаев Антон, ГАЗ-21 "Волга", 1963 г., 1 место – Мазуркевич Антон, Богачев Петр, Chevrolet Corvette, 1962 г.

Зачет "Young-Timer" – 1 место – Симонов Алексей, Симонова Ольга, ВАЗ-2101 "Жигули", 1974 г.

Зачет "Спорт" – 3 место – Прупес Алексей, Сурина Полина, Mercedes Benz 300 S, 1957 г., 2 место – Косьмин Дмитрий, Рытов Павел, Porsche 911 SC Targa, 1979, 1 место – Жажков Борис, Жажкова Оксана, Mercedes-Benz 220SE, 1964 г.

"В этом году гонка "Ингосстрах Exclusive Classic Day" получилась особенно впечатляющей: прекрасная погода, роскошный дресс-код участников и общее настроение праздника сделали ралли незабываемым для всех зрителей, героев и организаторов. Мы благодарим Ралли Клуб Классических Автомобилей за сотрудничество и с нетерпением ждем следующих соревнований, – говорит начальник управления страхования VIP-клиентов компании "Ингосстрах" Ирина Пономарева. - Гонка в шестой раз прошла при поддержке премиального страхового бренда "Ингосстрах Exclusive" – ежегодно мы с большой радостью поддерживаем участников. Спокойствие и защита – важный залог успеха во время любых соревнований, тем более, соревнований автомобилей с солидным стажем. Ценителям легендарных машин "Ингосстрах Exclusive" предлагает страховой продукт "Ретромобиль", учитывающий все пожелания владельцев уникальных коллекционных автомобилей"

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.