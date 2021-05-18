Электроснабжение восстановили в пострадавших от урагана домах в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 18 мая. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение в населенных пунктах Тюменской области, пострадавших от урагана, сообщила во вторник пресс-служба компании "Россети Тюмень".

"Бригады энергетиков "Россети Тюмень" оперативно устранили последствия обрушившегося на Тюменскую область циклона. Электроснабжение населенных пунктов, подключенных к сетям "Россети Тюмень", осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что больше всего пострадали Тобольский и Вагайский районы. "В настоящее время энергетики отрабатывают точечные заявки жителей в потребительской сети 0,4 кВ. К ликвидации локальных последствий прохождения штормового фронта привлечены 11 бригад в составе 33 человек и 11 единиц техники", - уточнили в пресс-службе.

Ранее в Тобольском районе Тюменской области без электроснабжения остались 3 690 домов. Сильный ветер оборвал провода, а в некоторых поселениях уронил опоры ЛЭП. По информации МЧС, порывы ветра в Тюменской области достигали 35 м/с.