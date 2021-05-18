Евгений Шварц: растущая площадь лесных пожаров не позволяет диктовать миру свои правила

Москва, 18 мая. В понедельник в Общественной палате РФ состоялась экосессия: "Вызовы промышленной декарбонизации: как предприятию учесть риски стратегии низкоуглеродного развития" (12+). Организаторы мероприятия - Комиссия по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ, Комитет ТПП РФ по природопользованию и экологии и Оргкомитет Национальной премии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР" - собрали на одной площадке ведущих специалистов в сфере экологии.

На сегодняшний день Россия занимает четвертое место по объему парниковых выбросов в мире. Экологи считают одной из наиболее актуальных задач - определить лучшие предприятия по объему уменьшения выбросов в стране, что позволит выявить практики и технологии, позволившие этого достичь.

О том, как руководители различных отраслей производства готовятся к выполнению экологических поручений Президента РФ с точки зрения "углеродного следа", как адаптироваться к новым угрозам и ограничениям, дискутировали спикеры экосессии.

Со вступительным словом к участникам мероприятия обратился Председатель Оргкомитета Национальной премии "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР" Виталий Расницын и отметил, что по поступившим конкурсным заявкам видно, какие инновационные решения внедряют в производство отечественные компании для повышения экологичности технологических процессов.

О существующих проблемах российского законодательства в области ограничения выбросов парниковых газов рассказал директор по развитию Национальной организации поддержки проектов поглощения углерода Олег Плужников.

Руководитель Центра ответственного природопользования Института географии РАН, заслуженный эколог РФ Евгений Шварц обратил внимание присутствующих на тот факт, что экспорт российской лесной промышленности занимает всего 2% доли мирового рынка (при 20% площади лесов), поэтому "наивно думать, что при сохранении экстенсивной модели лесопользования, высоких темпах уничтожения малонарушенных лесов и растущей площади лесных пожаров мы можем диктовать миру потребителей, особенно экологически ответственному среднему классу, свои правила и заставить мировой ретейл изменить глобальные политики закупок". В связи с чем отметил актуальность участия отечественных специалистов-экологов в разработке и принятии международных стандартов.

Подводя итоги, модератор встречи Председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина поблагодарила участников за продуктивную беседу и высказала пожелание собраться еще раз.

ТАСС - генеральный информационный партнер.