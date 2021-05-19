В России обсудят создание курсов по изучению ИИ в общеобразовательных организациях

Москва, 19 мая. 20 и 27 мая в Университете "Синергия" пройдут экспертные сессии (6+) на тему создания современного учебно-методического комплекса по реализации в системе общего образования учебных курсов, направленных на изучение основ систем искусственного интеллекта (ИИ). Мероприятия, организованные при поддержке Министерства просвещения России, состоятся в очном формате с возможностью онлайн-подключения.

Университет "Синергия"проведет экспертные сессии в рамках проекта Минпросвещения "Создание современного учебно-методического обеспечения процесса реализации в системе общего образования учебных курсов, направленных на изучение основ ИИ". Этот проект, в свою очередь, является частью федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Проект по созданию курсов об основах ИИ разработан с учетом стратегических ориентиров цифровой экономики и национальной Стратегии развития ИИ на период до 2030 года. Актуальным вопросом является подготовка кадров для отраслей экономики и, прежде всего, предпрофессиональная подготовка, которую логично начинать на уровне общего образования. На это указывает и утвержденная в 2020 году концепция учебного предмета "Информатика" в организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, согласно которой содержание школьного IT-образования должно включать в том числе информационные системы с применением ИИ.

Таким образом, целесообразным является методическое обеспечение реализации в общеобразовательных организациях учебных курсов, направленных на изучение основ систем ИИ, основанное на современных методологических подходах к организации учебной деятельности. Разработанные единые федеральные учебно-методические комплексы, включающие образовательную программу, учебно-методические материалы к программе, методические рекомендации для педагогических работников, позволят обеспечить создание современных методических условий для успешной реализации указанных учебных курсов и повысят эффективность преподавания учебного предмета "Информатика" в общеобразовательных организациях.

По словам ректора Университета "Синергия" Васильева А.И., "согласно проекту "Создание современного учебно-методического обеспечения процесса реализации в системе общего образования учебных курсов, направленных на изучение основ ИИ", проводимому в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" Университет "Синергия" при поддержке экспертов команды СберОбразование (компания экосистемы Сбербанка) разработает типовые учебно-методические комплексы по реализации в системе общего образования учебных курсов, направленных на изучение основ систем ИИ по пяти модулям общего образования: начальное общее образование; основное общее образование (базовый модуль); основное общее образование (углубленный модуль); среднее общее образование (базовый модуль); среднее общее образование (углубленный модуль)".

Как ожидается, в ходе экспертных сессий 20 и 27 мая будут выработаны предложения для создания концепции и структуры учебно-методических комплексов по реализации учебных курсов, направленных на изучение основ ИИ в системе общего образования. В роли спикеров планируются выступления представителей Министерства просвещения РФ, Департамента образования и науки города Москвы, СберОбразования, общеобразовательных организаций Российской Федерации, Московского городского педагогического университета.

Участники сессий обсудят российский и зарубежный опыт создания курсов по изучению ИИ в системе общего образования, а также достоинства и недостатки существующей практики реализации данных курсов. Кроме того, эксперты рассмотрят разные подходы к структуре учебно-методического комплекса по реализации учебных курсов по теме ИИ. В рамках экспертных сессий состоится презентация результатов проведенного анализа, существующей отечественной практики реализации учебных курсов, направленных на изучение основ систем ИИ в системе общего образования. При подготовке анализа было проанкетировано более 300 образовательных организаций общего образования и более 40 образовательных организаций дополнительного профессионального образования из более чем 50 регионов Российской Федерации.

Проведение экспертных сессий запланировано на 20 и 27 мая в 10:00 по адресу Университета "Синергия": Ленинградский проспект, дом 80, корпус Е, аудитория 203. Зарегистрироваться для участия в сессиях можно на сайте: https://ai.synergy.ru/ . По организационным вопросам обращаться по адресу электронной почты: ai@synergy.ru или по телефону: 8 800 100-00-11 (доб. 4801) .

Возрастная категория 6+.