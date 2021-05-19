Международная премия InterComm 2021 открыла прием заявок

Москва, 19 мая. В этом году Премия InterComm (16+) выросла почти вдвое: к рассмотрению принимаются не только проекты в сфере внутренних коммуникаций, но и интегрированные коммуникационные проекты, а также учитываются современные тренды в сфере коммуникаций – экосистемы, бренд-медиа и digital-инструменты.

Приглашаем к участию в номинациях:

"Точка роста" – проекты в области обучения персонала.

"Общий знаменатель" – создание единой коммуникационной среды.

"Образ жизни" – well-being и развитие work&life balance.

"Территория добра" – КСО и волонтерство.

"Энергия команды" – повышение мотивации, развитие корпоративной культуры и ценностей.

"Работа мечты" – развитие бренда работодателя.

"Мастер коммуникаций" – персональная номинация для лидеров корпоративных коммуникаций.

"Событие" – проекты в области организации корпоративных мероприятий.

"Медиа" – корпоративные, отраслевые и бренд-медиа на службе коммуникаций.

"Люди и технологии" – цифровые технологии на службе корпоративных коммуникаций.

"Стратегия" – реализованные в 2020 году стратегии, в том числе в области внутренних и внешних HR-коммуникаций, а также интегрированные коммуникационные стратегии.

"Антикризис" – проекты по реализации антикризисных коммуникационных кампаний.

"Амбассадор компании" – проекты, направленные на формирование сообщества амбассадоров.

"Команда года" – специальная награда ожидает коллективы/отделы/департаменты, отвечающие за управление корпоративными коммуникациями в рамках одной организации – компании или агентства.

С этого года экспертную поддержку Премии оказывает Британский институт корпоративных коммуникаций IoIC (Institute of Internal Communications). В жюри – ведущие эксперты в сфере корпоративных коммуникаций, топ-менеджеры крупнейших российских и международных компаний.

"Мы ждём на Премию гораздо больше проектов, чем в предыдущие годы, и много новых компаний-участников, – говорит председатель оргкомитета InterComm Лариса Рудакова. – Номинаций стало больше, а значит, больше возможностей у коммуникационных команд показать свои достижения. Мы все пережили полтора года пандемии, изоляцию, всеобщий переход на гибридный формат работы. Уверена, все это отразилось на содержании и форматах работы специалистов по коммуникациям. Они совершили немало открытий, встретились со множеством инсайтов, внесли свой вклад в развитие компаний и бизнесов. Ждём необычные, сильные, прорывные проекты".

Более подробно ознакомиться со списком номинаций, условиями участия и требованиями к проектам можно на странице Премии.

Заявки на участие принимаются с 17 мая по 17 сентября 2021 года.

По вопросам участия в Премии:

Ульяна Акимова

award@intercomm.media

Александр Ефимчик

ae@intercomm.media

По вопросам информационного партнерства:

Вера Вдовина

pr@intercomm.media

Премия InterComm проходит при поддержке общественных организаций: РАЭК, РАСО, АКМР.

Информационные партнеры: Аргументы и Факты (16+), Комсомольская правда (18+)

Информационная поддержка: Runet-ID

Возрастная категория 16+

Справка:

InterComm – комплексный проект в сфере корпоративных коммуникаций, включающий в себя b2b-площадку InterComm.media, ежегодную международную Премию в области коммуникаций, деловые и образовательные мероприятия, а также профессиональное комьюнити представителей HR, маркетинговых, PR, IT и digital-подразделений компаний. В 2021 году торжественная церемония награждения победителей премии и масштабное деловое шоу InterComm пройдут 26–27 октября в гибридном формате: офлайн + онлайн.

Британский Institute of Internal Communications – независимое сообщество коммуникаторов-экспертов, которое уже 70 лет помогает компаниям Великобритании и всей Европы развивать и совершенствовать свои корпоративные коммуникации. IoIC является создателем своеобразного "кодекса коммуникатора" – карты IWS, отражающей ключевые навыки, знания и стиль поведения профессионала в сфере коммуникаций. Этот документ является основой международных стандартов в области корпоративных коммуникаций. Ежегодная профессиональная премия IoIC Awards является одной из самых престижных в мире.