МТС и Третьяковская галерея представили цифровой арт-объект по эскизам талантливых детей

Москва, 19 мая. В главном музее национального искусства России начала работу цифровая экспозиция на тему "Искусство в космическом пространстве", созданная талантливыми детьми совместно с художником, скульптором и автором инсталляций Ростаном Тавасиевым. В ее основу легли рисунки, отобранные по итогам совместной образовательной онлайн-программы по изобразительному искусству МТС и Третьяковской галереи.

На онлайн-платформе "Поколение М" в течение нескольких месяцев под руководством Ростана Тавасиева школьники вдохновлялись космическим пространством, размышляли о том, есть ли в нем место произведениям искусства, и учились претворять творческие замыслы в жизнь. Все участники могли загрузить свои работы на сайт, чтобы побороться за возможность создать совместное произведение с художником и продемонстрировать его в Третьяковской галерее. Из тысяч конкурсных эскизов мастера проекта выбрали победителей, которыми стали 15 ребят из 11 регионов России.

Инсталляция на тему космоса стала уже третьей выставкой работ детей в рамках проекта "Поколение М". Как подчеркнула Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, многолетнее сотрудничество с МТС позволило создать для детей в рамках проекта "Поколение М" эффективную систему творческих лифтов в направлении изобразительного искусства, предоставив ребятам со всей России возможность бесплатно учиться у лучших педагогов, развивать свой талант и представить свои работы в Третьяковской галерее.

"Каждый год более чем на треть увеличивается количество ребят, проходящих онлайн-обучение в рамках нашего творческого благотворительного проекта, который мы реализуем в сотрудничестве с ведущими культурными и образовательными учреждениями России. Сегодня уже 30 миллионов детей из всех регионов страны прошли обучение с использованием digital-инструментов. 638 талантливых детей из 68 регионов, в том числе удаленных и малонаселенных, отобраны наставниками нашего проекта для дальнейшего обучения, и продолжают развитие под руководством мастеров", - прокомментировал Президент МТС Вячеслав Николаев.

Новый сезон проекта планируется к запуску этой осенью.