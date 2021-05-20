SberBox стал самой продаваемой ТВ-приставкой в "М.Видео-Эльдорадо"

Москва, 20 мая. Умная медиаприставка SberBox с интегрированным семейством виртуальных ассистентов Салют стала самой популярной в сети "М.Видео-Эльдорадо" всего через полгода после начала продаж.

По данным "М.Видео-Эльдорадо", продажи smart-приставок для ТВ в 2020 году на российском рынке показали рост на 41% в денежном выражении и на 64% в натуральном. Интерес к этой категории сохраняется и в 2021 году. При этом в январе-марте 2021 года самой популярной ТВ-приставкой среди покупателей "М.Видео-Эльдорадо" стал SberBox: на него пришлось 35% продаж в штуках.

Все развлечения в одной "коробке"

С помощью SberBox можно смотреть ТВ, кино и видео в интернете, слушать музыку, играть и даже решать бытовые задачи, ведь, как и во всех умных устройствах Sber, в приставку интегрированы виртуальные ассистенты Салют - Сбер, Афина и Джой. Семейство ассистентов придет на помощь, если нужно, например, заказать продукты или получить ответ на какой-нибудь вопрос, при этом они могут даже сделать запись в салон красоты или поликлинику. География сервиса "Дуэт", благодаря которому это возможно, расширилась с четырех до 37 регионов с момента запуска.

Управлять устройством можно голосом, а с марта прямо во время просмотра фильмов с опцией видеошопинга стало возможным покупать билеты авиакомпании S7 Airlines. Сервис даже подскажет, где происходит действие фильма, и предложит отправиться туда.

Новые возможности

Приставка при этом не перестает совершенствоваться: на SberBox уже есть браузер, радио, игровой сервис SberPlay, который позволяет запускать популярные компьютерные игры на ТВ без необходимости покупки дорогой игровой консоли или мощного ПК, и даже возможность управлять умным домом от Sber. А полный каталог сервиса быстрой доставки товаров Самокат, который теперь тоже "живет" в SberBox, принципиально меняет формат семейных покупок у телевизора.

Помимо прочего SberBox теперь можно управлять голосом даже со смартфона. Пользоваться браузером можно и с помощью bluetooth-пульта из комплекта, и с помощью виртуального. И не стоит забывать про огромное количество новинок из SmartMarket - от игр до кулинарных приложений, также доступных на SberBox (их список постоянно пополняется).

Управление

Приставка управляется голосом или с помощью пульта: чтобы включить нужный фильм или песню, достаточно нажать кнопку активации микрофона и произнести название. Благодаря виртуальным ассистентам больше не нужно вводить запросы на клавиатуре вручную. SberBox осуществляет поиск по названию произведения, исполнителю, актеру, режиссеру, жанру на русском и английском языках и предлагает контент, подходящий условиям запроса.

Доступность

SberBox продается в фирменном интернет-магазине, в SberShop, СберМегаМаркет, отделениях Сбербанка, у сетевых ретейл-партнеров "М.Видео", "Эльдорадо", DNS, "Связной", "Ситилинк", магазинах МТС, Мегафон, RBT, "Ноу-хау", "Домотехника", в торговой сети "Мир", на популярных маркетплейсах AliExpress, OZON, Wildberries, Holodilnik.ru, Yandex Pokupki, Poiskhome, "ОнлайнТрейд", торговой сети "Ашан". Его также можно заказать через сервисы доставки "Самокат", "Сбермаркет" и "Кухня на районе".

Подробнее - на сайте продукта.

SberDevices - компания экосистемы Сбера, центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, лицевая и голосовая биометрия. Компания также фокусируется на создании умных устройств для конечных потребителей и корпоративных клиентов. Компания SberDevices учреждена в мае 2019 года в качестве департамента блока "Технологии" Сбербанка.

Ассистенты Салют - это первое в мире семейство виртуальных ассистентов с разными характерами, привычками и манерой общения. Каждый пользователь получает возможность выбрать близкого по духу персонажа. Помощники могут не только поддержать разговор и найти ответы на вопросы, но и заказать еду, записать к врачу или в салон красоты, перевести деньги или оплатить мобильную связь. Доступны как на мобильных устройствах пользователей на платформах iOS и Android в приложениях СберБанк Онлайн и СберСалют, так и в ряде смарт-устройств под брендом Сбер и не только. Семейство ассистентов разработано командой SberDevices, которая занимается разработкой решений на основе искусственного интеллекта, в том числе проектированием умных устройств.

SberBox - умная медиаприставка с семейством виртуальных ассистентов Салют. Устройство превращает любой телевизор в центр развлечений и дает пользователю неограниченные возможности в организации досуга и решении бытовых вопросов. SberBox позволяет смотреть огромное количество ТВ-каналов, фильмов, сериалов и видео (поддерживаются стандарты UltraHD 4К и Dolby Digital Plus), слушать музыку в отличном качестве, играть в игры на большом экране (управляются как с пульта, так и виртуальным геймпадом, в том числе с использованием мобильных джойстиков), совершать покупки во время просмотра фильмов, а также делегировать различные рутинные задачи виртуальному помощнику, понимающему голосовые команды. Для работы нужен только телевизор с HDMI-разъемом и Wi-Fi, а также смартфон с приложением СберСалют, устройство настраивается за пять минут согласно пошаговой инструкции на экране телевизора.

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