Объявлена Программа Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов

Москва, 20 мая. Конкурс учрежден распоряжением Правительства РФ и Министерством культуры РФ. Организатор - ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ". Художественный руководитель Конкурса - Президент Международного союза деятелей хореографии, балетмейстер Государственного академического Большого театра России профессор Юрий Григорович.

Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов (6+) будет проходить с 15 по 20 июня 2021 года в Ярославле на площадке Концертно-зрелищного центра "Миллениум". Новый четырехлетний цикл Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов открывают номинации "Характерный и народно-сценический танец".

Художественный руководитель - директор Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, народная артистка России Елена Щербакова:

"Я окончила хореографическое училище при Большом театре, а воспитана Игорем Александровичем Моисеевым, с моих 16 лет, когда он в 1969 году пригласил меня работать в свой Ансамбль. Протанцевала я солисткой ансамбля 23 года. По окончании творческой карьеры танцовщицы в 1994 году, Игорь Александрович предложил мне стать директором Ансамбля и одновременно педагогом-репетитором тех сольных номеров, которые я исполняла. Позже я с отличием окончила педагогический факультет ГИТИСа (РАТИ).

Молодой артист, прежде всего, черпает манеру у педагога-репетитора. Педагогу же крайне важно сохранить индивидуальность артиста и раскрыть его внутренний мир, особенно в народном танце, который становится понятен только тогда, когда он танцуется от души, от сердца, но при этом сохраняются все моисеевские традиции и моисеевская школа танца, признанная во всем мире эталоном народно-сценической хореографии.

Хорошо, что сегодня есть конкурс. Мы, педагоги и руководители ансамблей, можем делиться и обмениваться своим опытом, постигать что-то новое, сохраняя традиции, чтобы не испортить чистоту жанра.

От всего сердца я желаю всем участникам конкурса больших успехов, а нашему профессиональному конкурсу - дальнейшего процветания".

Торжественное открытие конкурса состоится 15 июня - в Большом зале Концертно-зрелищного центра "Миллениум" пройдет сольный концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Художественный руководитель - директор Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева народная артистка России Елена Щербакова.

По традиции, в рамках культурной программы конкурса будут организованы творческие лаборатории, встречи, мастер-классы и кинопоказы. Конкурсные просмотры II и III туров, мастер-классы и гала-концерт лауреатов будут показаны в прямой трансляции на портале Культура.рф.

15 июня состоится жеребьевка участников конкурса, пресс-конференция, посвященная открытию конкурса и открытие фотовыставки "Танцы и лица" заслуженного артиста России, танцовщика ГААНТ им. И. Моисеева, фотохудожника Евгения Масалкова. Вечером - Концерт Государственного академического ансамбля народного танца им. И. Моисеева. Коллектив представит знаменитую программу "Tанго "Del Plata". Классика Игоря Моисеева".

16 июня - мастер-классы по народно-сценическому танцу при участии солистов ГААНТ им. И. Моисеева - народного артиста России Александра Тихонова и заслуженной артистки России Евгении Панковой (Балетный зал); творческая встреча "Характерный и народно-сценический танец: общее и различия" при участии главного редактора журнала "Балет", заслуженного деятеля искусств Валерии Иосифовны Уральской.

Вечером участникам конкурса и его гостям представят Праздничный концерт, посвященный 110-летию со дня основания Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого. Художественный руководитель - народная артистка России, лауреат премии Правительства РФ, профессор Александра Андреевна Пермякова. В программе концерта - песни, танцы, музыка разных областей России, а также песни советских и российских композиторов и экспериментальные творческие номера.

17 июня - утром и вечером пройдут конкурсные просмотры II тура участников младшей и старшей групп; творческая встреча "Характерный танец в моем творчестве" при участии народного артиста России, профессора, художественного руководителя театра "Кремлёвский балет" Андрея Петрова.

18 июня состоятся мастер-классы по характерному танцу при участии доцента, кандидата наук, педагога МГАХ Светланы Ивановой и заслуженной артистки России Юлианы Малхасянц: а также творческая встреча с сопредседателем жюри, народной артисткой России, директором и художественным руководителем ГААНТ им. И. Моисеева Еленой Щербаковой. Вечером - Концерт "Танцевальный триптих", в программе которого - все виды народного и характерного танца в исполнении лауреатов международных балетных конкурсов и МГАТТ "Гжель".

19 июня - конкурсные просмотры участников III тура.

20 июня - Торжественное закрытие конкурса, награждение лауреатов и гала-концерт победителей.

Ежедневно с 15 по 20 июня в рамках конкурса будет проходить "Творческая лаборатория", в рамках которой предварительно отобранные пять творческих пар (в каждой - хореограф и композитор), будут работать с участниками конкурса над постановкой этюдов, сольных и дуэтных танцев в жанре народного танца. По итогам данной работы участникам лаборатории представится возможность создания собственного нового, хореографического произведения для Московского государственного академического театра танца "Гжель". Показ работ "Творческой лаборатории" состоится 20 июня на Малой сцене.

В рамках культурной программы конкурса в кинозале "Луч" будут представлены документальные и художественные фильмы по тематике специальности этого года: документальный фильм "Вечное движение" 1967 года; художественный кинофильм "Девичья весна" 1960 года; фильм-балет "В мире танца" 1962 года.

Более подробная информация на сайте:

http://www.balletcontest.ru/

ФГБУК "РОСКОНЦЕРТ":