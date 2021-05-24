ТюмГУ помогает региону улучшать туристические показатели

Москва, 24 мая. В этом году Тюменская область вошла в топ-10 новых направлений для туризма по России. Рейтинг составлен по итогам опроса пользователей социальных сетей сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU. Стоит отметить, что в последние три года поток путешественников в регион увеличился на 30%.

Свой вклад в развитие туризма и индустрии гостеприимства в Тюменской области вносит и Тюменский госуниверситет. Подготовкой специалистов для этой активно развивающейся отрасли экономики занимается Институт наук о Земле. Выпускники направления "Туризм" обладают глубокими теоретическими и практическими знаниями в области организации предприятий туризма; технологических процессов в сфере туроператорской и турагентской деятельности; технологии проектирования, продвижения и реализации туристских услуг, туристско-экскурсионной деятельности.

"Тюмень сделала резкий скачок в развитии всей туристической отрасли, обновлена инфраструктура отдыха, разработаны потрясающе интересные туры по малым городам области, и как результат в несколько раз увеличился турпоток. Мы готовим специалистов индустрии гостеприимства, сервисников для отелей, ландшафтников, занятых в проектировании рекреационных зон и парков. Для нас это вопросы продвижения региона, поддержки его инновационной привлекательности" - отметил ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Специалисты и студенты кафедры сервиса, туризма и индустрии гостеприимства разработали 15 экскурсионных маршрутов по Тюменской области, которые получили реализацию в современной экскурсионной практике. Среди них, в частности, брендовый тур "Великий чайный путь: Врата Сибири", этнотур "Наследники первопроходцев: в гости к коми-зырянам Тюменской области" и другие. Тематика большей части курсовых и дипломных работ ориентирована на проблемы развития регионального туризма, сервиса и индустрии гостеприимства. Исследования студентов направлены на разработку авторских бизнес-проектов для внедрения основных и дополнительных услуг в практику сервисных предприятий, формирование кластеров придорожного сервиса, проектирование новых туристских и экскурсионных маршрутов. К примеру, из недавних проектов: цифровые путеводители по Тюмени и Тобольску, этнокультурный тур "Путешествие к хантам и манси в Ёмвош-Абга", экскурсии по Тюмени для иностранцев и многое другое.

Добавим, что на направление бакалавриата "Туризм" в ТюмГУ в этом году могут поступить 43 человека на бюджетной основе, желающие еще улучшить туристические показатели региона.