В I квартале 2021 года КАПИТАЛ LIFE подтвердила лидерство в накопительном страховании

Москва, 24 мая. По итогам I квартала 2021 года общие сборы страховой компании КАПИТАЛ LIFE (ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни") превысили 5 млрд рублей. Крупнейшая на рынке страхования жизни агентская сеть компании, представленная более 7 тыс. финансовых консультантов, обеспечила 82% всех сборов компании.

По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС) за I квартал 2021 года, КАПИТАЛ LIFE подтвердила свое лидерство на рынке накопительного страхования жизни (НСЖ) как по количеству действующих договоров, так и по выплатам.

В КАПИТАЛ LIFE обслуживаются клиенты по более чем 616 тыс. договорам - это 40% от всего рынка накопительного страхования в стране. Сборы компании по НСЖ в I квартале 2021 года выросли на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2,7 млрд рублей. Выплаты по НСЖ выросли на 85% и составили 1,8 млрд рублей - это самые большие выплаты в этом сегменте на рынке. Доля НСЖ в портфеле компании увеличилась на 3% и составила 53%.

Общие выплаты компании по различным программам страхования жизни и здоровья по итогам I квартала 2021 года выросли на 2% и превысили 10 млрд рублей по 74 тыс. договоров страхования жизни и здоровья в 76 регионах России.

"2020 год внес существенные изменения в сознание и поведение общества: люди стали чаще задумываться о страховой защите и создании финансовой подушки безопасности. На сегодня НСЖ - самые востребованные программы страхования жизни в нашей стране и во всем мире, и они доступны любым сегментам с любым доходом, причем чем ниже доход, тем важнее иметь такую программу защиты, - отметил Евгений Гуревич, генеральный директор КАПИТАЛ LIFE. - Сегодня каждый третий россиянин с полисом НСЖ является нашим клиентом. И как крупнейшая агентская компания на рынке и лидер накопительного страхования жизни в стране, мы активно реализуем продуктовое и сервисное развитие накопительных программ для формирования комплексной защиты финансового благополучия миллионов наших клиентов".