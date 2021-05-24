27 мая в Уфе откроется IV Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова

Москва, 24 мая. 27 мая в Уфе начнется IV Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова (12+). Торжественное открытие на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета Ильдар Абдразаков приурочил ко дню рождения своего педагога Миляуши Муртазиной. Поздравить ее с 95-летием певец пригласил оперных звезд и лучших выпускников класса знаменитого профессора: Елену Стихину, Василия Ладюка, Владислава Сулимского, Аскара Абдразакова, Диляру Идрисову, Альфию Каримову, Идриса Газиева, Владимира Копытова, Раиля Кучукова, Владимира Белова. В сопровождении Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан прозвучат популярные арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов. Дирижер - Дмитрий Крюков.

Четвертый фестиваль расширил свой формат и географию. Если первый сезон в 2018 году был сконцентрирован в Уфе, второй и третий охватили по четыре региональных центра, то в 2021 году проект представлен уже в семи городах. Помимо Уфы на карте смотра впервые появились Новосибирск (28 июня), Томск (30 июня), Тюмень (1 июля), Тобольск (3 июля) и Астрахань (7 июля). Масштабная образовательная программа фестиваля и гала-концерт прошли в Москве в феврале.

"По задумке Ильдара Абдразакова, концертную часть фестиваля традиционно дополняют мастер-классы. В 2021 году фестиваль впервые провел образовательную программу в преддверии тура по регионам. Мастер-классы прошли с 1 по 10 февраля в Московской консерватории и вызвали огромный интерес. На участие в программе было подано около 500 заявок из России, Австрии, Белоруссии, Великобритании, Германии, Греции, Италии, Казахстана, Молдавии и Украины. Коучами мастер-классов выступили Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, Екатерина Семенчук, Василий Ладюк, Дмитрий Корчак, Дмитрий Вдовин. События транслировались онлайн и привлекли внимание зрителей по всему миру - более 150 тыс. просмотров в России и 40 странах" - сообщили в пресс-службе фестиваля.

14 лучших участников программы выступили на гала-концерте "Ильдар Абдразаков и друзья" на сцене Большого зала Московской консерватории 8 февраля. Многие из молодых вокалистов были приглашены в региональный тур и на зарубежные проекты Ильдара Абдразакова. Образовательная программа Четвертого фестиваля продолжится в Новосибирске и Астрахани.

Вместе с Ильдаром Абдразаковым на фестивале выступят Елена Стихина, Вероника Джиоева, Владислав Сулимский, Василий Ладюк, Дмитрий Корчак, Аскар Абдразаков и другие звезды оперы. К ним присоединятся молодые вокалисты, в том числе выбранные по результатам февральских мастер-классов: Ирина Котова (сопрано), Анастасия Лерман (сопрано), Ульяна Бирюкова (меццо-сопрано), Кирилл Белов (тенор), Арсений Яковлев (тенор), Рауф Тимергазин (баритон), Дмитрий Чеблыков (баритон).

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.