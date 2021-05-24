Москва вошла в ТОП-5 городов мира по наличию операторских экосистемных решений

Москва, 24 мая. ДИТ Москвы представил результаты исследования "Экосистемы сервисов и услуг телекоммуникационных компаний в Москве и других городах мира". Сравнение телеком-экосистемам столицы проводилось с экосистемами операторов связи нескольких мегаполисов: Нью-Йорка, Нью-Дели, Сингапура, Сеула, Пекина, Токио, Лондона, Берлина, Парижа и Мадрида. По результатам исследования Москва вошла в ТОП-5 городов по распространенности экосистемных решений у операторов связи, в ТОП-3 по направлениям телемедицины и развлечений и стала лидером по числу предлагаемых телеком-операторами финансовых сервисов.

Опыт 30 крупных телеком-операторов в 11 мировых мегаполисах был сгруппирован и оценен по девяти направлениям: ИТ-услуги для конечных пользователей и для бизнеса, развлекательный контент, ИТ-услуги для транспорта, образовательные ИТ-услуги и сервисы в сфере здравоохранения, финтех, умный дом, сервисы для бизнеса на основе больших данных и применение 5G. Московские операторы предлагают экосистемные решения во всех девяти категориях, а по числу предлагаемых финансовых сервисов и услуг среди всех рассмотренных операторов – лидируют.

Одним из участников исследования стал МТС,крупнейший оператор по количеству пользователей мобильной связи в России (по данным AC&MConsulting) и фиксированного интернета в Москве (по оценке ТМТ Консалтинг). Следуя общемировому тренду на экосистемный подход к клиентам, компания создает собственную цифровую экосистему, внутри которой абоненты получают широкий набор услуг и сервисов на единой площадке.

На сегодняшний день экосистема оператора охватывает несколько стратегических направлений помимо телекоммуникаций: финансовые сервисы на базе собственного банка, развлекательные, образовательные, игровые и медиа-сервисы, цифровые продукты для бизнес-клиентов, в том числе облачные. В усовершенствовании действующих сервисов и создании новых активно применяются технологии интернета вещей, искусственного интеллекта и аналитика больших данных.

"Сейчас мы обслуживаем более семи миллионов экосистемных клиентов, почти половина из которых приходится на Москву и в 2021 году число пользователей экосистемных продуктов растет в месяц двузначными темпами. Мы объединили 15 продуктовых приложений с единым клиентским ID, благодаря которому клиенты могут решать свои повседневные задачи максимально удобно и при этом получать скидки и бонусы", - комментирует вице-президент, директор московского региона МТС Дмитрий Рылов.

По данным оператора за прошедший год наибольший спрос вызвали ИТ-услуги на основе облачных технологий: объем хранения персональных данных пользователей государственных и коммерческих сервисов в аттестованном сегменте облака МТС за год вырос в два раза. Самыми активными потребителями облачных сервисов в Московском регионе стали представители ритейла, финансовой сферы, промышленные предприятия, транспортные и логистические компании, на 20-25% ежемесячно росло подключение услуг резервного копирования. Особенной популярностью пользовались также решения для удаленной работы: VDI, сервисы обмена документами, на 20-25% ежемесячно росло подключение услуг резервного копирования.