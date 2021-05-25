Завершилось обследование магистрального газопровода "Оренбургский ГПЗ-Совхозное ПХГ"

ТАСС. 25 мая. В ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ГТЕ) проведена внутритрубная диагностика (ВТД) расположенного в Оренбургской области магистрального газопровода (МГ) "Оренбургский газоперерабатывающий завод - Совхозное подземное хранилище газа" (ОГПЗ - СПХГ). Обследование проходило в рамках выполнения программы ВТД трубопроводов в целях повышения надежности их работы, сообщили во вторник в службе по связям с общественностью и СМИ ГТЕ.

"МГ "ОГПЗ - СПХГ" - это газопровод диаметром 1 тыс. мм и протяженностью 94 км, введенный в эксплуатацию в 1977 году. Возраст объекта заставляет газовиков уделять его техническому состоянию повышенное внимание. Тем более, что данная магистраль имеет важное социальное и экономическое значение: по ней осуществляется закачка природного газа в подземное хранилище, которое в период пиковых нагрузок обеспечивает голубым топливом потребителей Оренбургской и Челябинской областей", - сказано в сообщении.

ВТД проводилась силами двух филиалов ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - Оренбургского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) и Управления аварийно-восстановительных работ (УАВР) №4. Через стационарные камеры приема/запуска в МГ "ОГПЗ - СПХГ" были поочередно запасованы и пропущены четыре снаряда: очистной и магнитно-очистной поршни, а также дефектоскопы поперечного и продольного намагничивания. В ходе выполнения работ транспорт газа по магистрали не останавливался. По результатам ВТД будет приниматься решение о проведении ремонта газопровода.

Последний раз обследование МГ "ОГПЗ - СПХГ" состоялось летом 2019 года. По его итогам силами Оренбургского ЛПУМГ и УАВР №4 были устранены дефекты -заменено 46 труб.

О предприятии

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение голубого топлива на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе общества 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов и четыре управления аварийно-восстановительных работ.

Ежегодно общество выполняет товаротранспортную работу для ПАО "Газпром" и сторонних заказчиков в объеме 35-40 трлн кубокилометров. В зонах производственной деятельности общества эксплуатируется более 8500 км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 17 компрессорных цехов со 125 газоперекачивающими агрегатами, 282 газораспределительные станции, восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Обществом внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2004. Коллектив предприятия насчитывает около 9 тыс. человек. Головной офис расположен в Екатеринбурге.