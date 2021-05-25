УК "Кузбассразрезуголь" поддержала открытие регионального памятника природы

ТАСС, 25 мая. АО "УК "Кузбассразрезуголь" (предприятие сырьевого комплекса УГМК) поддержало организацию регионального памятника природы "Артышта" в Беловском муниципальном районе Кемеровской области. При финансовой поддержке угольной компании создана еще одна особо охраняемая природная территория (ООПТ) в Кузбассе. Как сообщили во вторник в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, Проект реализован по инициативе ученых Кузбасского ботанического сада Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения РАН под патронажем правительства Кемеровской области-Кузбасса.

"Региональный памятник природы "Артышта" представляет собой участок площадью 317,3 га, на котором сохранились сопки-останцы древнего рельефа с выходом на поверхность известняков и большие массивы степей. На территории заказника произрастают около 300 растений, 14 из которых относятся к редким и исчезающим видам, а три занесены в Красные книги Кемеровской области и Российской Федерации. Это кандык сибирский, ковыль Залесского и ковыль перистый. Также на территории ООПТ обитают два краснокнижных представителя фауны - сокол-сапсан и бабочка "Аполлон обыкновенный".

"Региональный памятник природы "Артышта" - это третья особо охраняемая природная территория, которую мы открываем в год празднования 300-летия промышленного освоения Кузбасса. Хочу выразить благодарность угледобывающей компании "Кузбассразрезуголь" за оказанную помощь в ее организации", - приводят в пресс-службе слова заместителя губернатора Кузбасса по агропромышленному комплексу Алексея Харитонова.

"Артышта" - 31-я по счету особо охраняемая природная территория регионального значения в Кемеровской области. На территории памятника природы будет организована Экологическая тропа. В год празднования 300-летия с начала промышленного освоения Кузбасса еще одна ООПТ - ботанический заказник регионального значения "Увалы села Лучшево" в Прокопьевском муниципальном округе - была открыта при поддержке угольной компании. Презентация итогов проекта прошла 30 марта в одноименном селе.

"Участие в создании Памятника природы "Артышта" - это реализация экологически ориентированной политики Компании, которая направлена на сохранение биоразнообразия на территориях нашего присутствия в Кузбассе", - цитируют в пресс-релизе слова заместителя директора по экологии, промышленной безопасности и землепользованию АО "УК "Кузбассразрезуголь" Виталия Латохина.

Ежегодно на мероприятия по охране окружающей среды АО "УК "Кузбассразрезуголь" направляет более 500 млн рублей.

О компании

В "Кузбассразрезуголь" входят шесть филиалов: разрезы "Кедровский", "Моховский", "Бачатский", "Краснобродский", "Талдинский", "Калтанский", а также одна шахта "Байкаимская". УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является производителем цинка, меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.