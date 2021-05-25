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УК "Кузбассразрезуголь" поддержала открытие регионального памятника природы

Ежегодно на мероприятия по охране окружающей среды кемеровское предприятие сырьевого комплекса ОАО "УГМК" направляет более 500 млн рублей

ТАСС, 25 мая. АО "УК "Кузбассразрезуголь" (предприятие сырьевого комплекса УГМК) поддержало организацию регионального памятника природы "Артышта" в Беловском муниципальном районе Кемеровской области. При финансовой поддержке угольной компании создана еще одна особо охраняемая природная территория (ООПТ) в Кузбассе. Как сообщили во вторник в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании, Проект реализован по инициативе ученых Кузбасского ботанического сада Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения РАН под патронажем правительства Кемеровской области-Кузбасса.

"Региональный памятник природы "Артышта" представляет собой участок площадью 317,3 га, на котором сохранились сопки-останцы древнего рельефа с выходом на поверхность известняков и большие массивы степей. На территории заказника произрастают около 300 растений, 14 из которых относятся к редким и исчезающим видам, а три занесены в Красные книги Кемеровской области и Российской Федерации. Это кандык сибирский, ковыль Залесского и ковыль перистый. Также на территории ООПТ обитают два краснокнижных представителя фауны - сокол-сапсан и бабочка "Аполлон обыкновенный".

"Региональный памятник природы "Артышта" - это третья особо охраняемая природная территория, которую мы открываем в год празднования 300-летия промышленного освоения Кузбасса. Хочу выразить благодарность угледобывающей компании "Кузбассразрезуголь" за оказанную помощь в ее организации", - приводят в пресс-службе слова заместителя губернатора Кузбасса по агропромышленному комплексу Алексея Харитонова.

"Артышта" - 31-я по счету особо охраняемая природная территория регионального значения в Кемеровской области. На территории памятника природы будет организована Экологическая тропа. В год празднования 300-летия с начала промышленного освоения Кузбасса еще одна ООПТ - ботанический заказник регионального значения "Увалы села Лучшево" в Прокопьевском муниципальном округе - была открыта при поддержке угольной компании. Презентация итогов проекта прошла 30 марта в одноименном селе.

"Участие в создании Памятника природы "Артышта" - это реализация экологически ориентированной политики Компании, которая направлена на сохранение биоразнообразия на территориях нашего присутствия в Кузбассе", - цитируют в пресс-релизе слова заместителя директора по экологии, промышленной безопасности и землепользованию АО "УК "Кузбассразрезуголь" Виталия Латохина.

Ежегодно на мероприятия по охране окружающей среды АО "УК "Кузбассразрезуголь" направляет более 500 млн рублей.

О компании

В "Кузбассразрезуголь" входят шесть филиалов: разрезы "Кедровский", "Моховский", "Бачатский", "Краснобродский", "Талдинский", "Калтанский", а также одна шахта "Байкаимская". УГМК управляет более чем 40 предприятиями различных отраслей промышленности в 14 регионах России и за рубежом. Компания является производителем цинка, меди, также выпускает стальной прокат, драгоценные металлы и добывает уголь.

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