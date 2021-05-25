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"Мушкетерский концерт" пройдет на фестивале искусств "Черешневый лес"

"Мушкетерский концерт. Вступления и выступления" (12+) познакомит зрителей с шедеврами французской классической музыки

Москва, 25 мая. Продолжая череду юбилеев, XXI Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" (12+) отмечает и 70 лет общества мушкетеров Арманьяка. Для этой даты "Черешневый лес" подготовил отдельный подарок - 29 мая состоится концерт на сцене Большого зала Московской Государственной Консерватории, на котором художественный руководитель и главный дирижер Национального Филармонического Оркестра России Владимир Спиваков и знаменитый французский виолончелист Готье Капюсон представят программу шедевров французской классической музыки (12+). В репертуаре будут исполнены шедевры великих композиторов, таких как Жюль Массне, Морис Равель и Камиль Сен-Санс.

На этом программа не заканчивается. В этот вечер состоится церемония посвящения в мушкетеры или "капитул". Общество пополнится талантливым музыкантом, выдающимся скрипачом и дирижером, народным артистом СССР и давним другом фестиваля "Черешневый лес" Владимиром Теодоровичем Спиваковым. Общество мушкетеров основано потомком семьи графа д`Артаньяна, маркизом Пьером де Монтескью. Занявшись информационной и культурной поддержкой традиций мушкетерства, он решил привлечь внимание к родине Д’Артаньяна и арманьяка. Сегодня из наших соотечественников звание мушкетера с гордостью носят Игорь Бутман, Константин Эрнст, Андрей Деллос, Михаил Боярский, Эвелина Хромченко, Леонид Печатников, владелец Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович и другие весьма успешные люди, разделяющие ценности мушкетеров. В международных же рядах мушкетеров числятся Альберт Монакский и король Швеции, Принц Кентский и Принц Датский, Леонардо ди Каприо и Джон Малкович. 

Получая статус мушкетера, благородные господа произносят клятву верности, во время которой звучит знаменитый девиз мушкетеров: "Один за всех и все за одного". Этот девиз разделяет и Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" - за 20 лет семья фестиваля разрослась подобно черешневым садам. Многие ее участники хранят дружбу уже долгое время и из года в год собираются вместе, чтобы провести новый фестиваль.

ТАСС выступает информационным агентством Открытого фестиваля искусств "Черешневый Лес".

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