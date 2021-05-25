Российский интернет-форум 2021 подвел итоги

Москва, 25 мая. С 19 по 22 мая в Подмосковье проходил Российский интернет-форум (18+) - культовое мероприятие Рунета отметило 25-летие. На площадке РИФ собрались представители всех крупнейших компаний Рунета и страны, а также молодые специалисты и участники из других стран. Чем жил РИФ эти четыре дня, что обсуждали в рамках секций, как отметили юбилей - рассказываем в нашем материале.

Вклад экономики Рунета в российскую экономику составил 6,7 трлн рублей

В рамках главной аналитической панели Российского интернет-форума РАЭК презентовала самые свежие цифры исследования "Экономика Рунета 2020-2021". "Вклад экономики Рунета в экономику России в 2020 году составил 6,7 трлн рублей: на 11% по сравнению с 2019 годом вырос сегмент маркетинга и рекламы (349,8 млрд.рублей), на 22% вырос сегмент электронной коммерции (6,07 трлн рублей), на 20% вырос инфраструктурный сегмент (152,3 млрд рублей), по сравнению с 2019 годом на 44% вырос и сегмент цифрового контента (123,4 млрд рублей). В целом экономика Рунета выросла на 22%", - отмечает директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

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Диалог с государством

20 мая состоялось официальное открытие 25-го Российского интернет-форума (РИФ 2021) - главной весенней площадки для общения игроков Рунета. Грандиозное открытие форума прошло в формате аналитической панели "Цифры и Тренды 2021 / 2022". Представители дискуссии поговорили о вызовах развития и регулирования цифровой среды.

"Я всех рад приветствовать на юбилейном РИФе. Мы фиксируем беспрецедентный рост Рунета, это результат условий отрасли, государства. Замечательно, что есть диалог государства со всеми ключевыми игроками и все могут быть услышаны. Могу с полной ответственностью сказать, что ни одна инициатива не проходит "сита" различных диалогов и обсуждений, в которых рождается истина. Интернет и его российский сегмент должны быть безопасной средой для всех, чтобы каждый мог делать то, что ему нравится, не ущемляя прав других. В России одно из самых либеральных законодательств в сфере цифры. Я надеюсь, мы этот тренд сохраним. То, что русский язык является вторым в мире по использованию в сети интернет, это шанс продвигать российскую составляющую далеко за пределы страны", - заявил председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Вызовы, которые испытывает доменная индустрия, осветил директор КЦ доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

"В пандемийный год было зарегистрировано свыше 6 тыс. доменных имен, связанных с коронавирусной тематикой. Такие домены продолжают регистрировать и в 2021 году, иногда для противоправных целей, в частности, для продажи в сети поддельных сертификатов о прохождении вакцинации. Еще один тренд - рост числа фишинговых атак и интернет-мошенничества. Это происходит повсеместно, эти глобальные тренды прослеживаются и в российском сегменте сети. Борьба с мошенничеством - общая задача. И еще важный момент - поддержка русского языка в интернет-пространстве, в том числе в системе адресации. Мы много делаем для поддержки IDN-доменов. Наши усилия требуют поддержки разработчиков ПО и сервисов, именно для них в прошлом году был создан портал Поддерживаю.рф", - отметил директор КЦ доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.

А результатами всероссийской акции "Цифровой Диктант" поделился директор РОЦИТ Сергей Гребенников.

"Пользователи сегодня серьезно подходят к тому, как они пользуются гаджетами, как проводят время в интернете. Индекс цифровой грамотности был равен 7,25 в 2020 году. По итогам 2021 индекс цифровой грамотности снизился. Это связано с тем, что появляются новые технологии, а количество пользователей растет. В 2021 индекс равен 6,9 из 10 возможных, очень сильно просели цифровые компетенции и цифровая безопасность. В акции приняло участие в три раза больше пользователей, чем по итогам 2020 года, - более 919 тыс. человек", - Сергей Гребенников, директор РОЦИТ.

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IT-отрасль встретилась с Сергеем Кириенко

22 мая 2021 года в рамках 25-го юбилейного РИФ состоялась закрытая встреча "IT-суббота без галстуков" с участием первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко.

Главными темами обсуждения стали итоги РИФ 2021, а также отраслевые и государственные инициативы в области высоких технологий. В мероприятии приняли участие: Максут Шадаев (Министерство связи, цифрового развития и массовых коммуникаций), Алексей Гореславский (АНО "Диалог"), Алексей Комиссаров (АНО "Россия - страна возможностей"), Сергей Плуготаренко (РАЭК), представители российских IT-компаний и общественных организаций.

Участники встречи обсудили идею создания Российского цифрового сообщества (союза), направленного на консолидацию, поддержку и развитие IT-специалистов внутри страны. Данная инициатива была ранее озвучена в рамках Форума. Предложение также было одобрено Сергеем Кириенко, подчеркнувшим необходимость учета реальных потребностей IT-специалистов, получения от них обратной связи и оперативного реагирования на существующие проблемы отрасли.

Кроме того, в качестве одной из прорывных инициатив форума участники встречи отметили предложение от бизнеса об объединении крупных и иных игроков российского цифрового рынка для защиты детей в информационном пространстве.

Актуальность этого предложения доказывает снижение цифровой грамотности населения России - среднее значение уровня цифровой грамотности участников акции "Цифровой диктант" 2021 года составило 6,90 балла из 10 возможных, что на 0,35 балла ниже, чем у участников 2020 года (7,25 в прошлом году). Самый низкий уровень цифровой грамотности у подростков 14-17 лет - 6,43.

Кроме того, на встрече Сергей Кириенко призвал представителей IT-индустрии участвовать в выборах в Госдуму. Он отметил, что директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко подал документы для участия в праймериз "Единой России" (ЕР).

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Фестиваль в честь юбилея форума

В честь юбилейного РИФ на одной площадке собрались лучшие представители IT-рынка, чтобы поддержать мероприятие и поздравить РИФ с круглой датой. Так, Skillbox специально к 25-летию форума подготовили ряд дискуссий о создании инклюзивной цифровой среды и социальной ответственности брендов, а также воркшопы о творческом решении бизнес-задач, продвижении бизнеса и безопасности в сети.

Kokoc Group порадовали участников различными вкусностями, приятной музыкой, располагающей атмосферой на территории своих шатров прямо на площадке РИФ, а также увлекательными секциями на протяжении всего Форума. Belka car предоставила участникам возможность с комфортом добраться до территории пансионата "Лесные дали", а Fitmost провел йогу и зарядку, а также мастер-класс по тайцзицюань. Кроме того, благотворительный фонд "Много дарю" позволил посетителям Форума принять участие в благотворительной акции по сбору новой или бывшей в употреблении техники в рабочем состоянии для обеспечения ими многодетных семей для онлайн-обучения школьников в условиях пандемии.

В этом году у участников была уникальная возможность наблюдать за форумом как офлайн, так и онлайн благодаря поддержке "Триколор" и RUTUBE, которые вели трансляцию Форума на своих сервисах, а также на сайте rif.ru.

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ТАСС - генеральный информационный партнер РИФ-2021.