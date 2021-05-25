"Ингосстрах" и ФИЦ ИУ РАН подписали соглашение о сотрудничестве

Москва, 25 мая. СПАО "Ингосстрах" и Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН) заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области применения технологий искусственного интеллекта в здравоохранении. Подписи в соглашении поставили заместитель генерального директора СПАО "Ингосстрах" по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) Дмитрий Попов и директор ФИЦ ИУ РАН Игорь Соколов. Сотрудничество будет строиться на принципах обмена опытом, информацией и технологиями.

Стороны договорились о сотрудничестве в части обмена научно-технической информацией и информационными технологиями, разработке проектов и совместном продвижении продуктов, технологий и решений в области создания технологической инфраструктуры, а также центров обработки данных и программного обеспечения информационно-аналитических систем, связанных со страховой деятельностью.

"В "Ингосстрахе" есть сразу несколько направлений в сегменте ДМС, где с успехом можно применять технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Мы рады, что нашим партнером в этой работе стал ФИЦ ИУ РАН – флагман российских научных исследований в области информатики и управления, – комментирует заместитель генерального директора компании "Ингосстрах" по ДМС Дмитрий Попов. – На этом пути совместными усилиями мы способны достичь впечатляющего синергетического эффекта, объединив высокую квалификацию и массивы данных "Ингосстраха" с научным потенциалом и академическими интеллектуальными ресурсами ФИЦ ИУ РАН. У нас есть большой интерес к технологиям искусственного интеллекта и их интегрированию в бизнес, а у партнера – заинтересованность в практическом применении своих научных разработок".

Более 15 лет ФИЦ ИУ РАН занимается работой, связанной с анализом разного рода текстов. Сегодня центр является безусловным лидером в России и одним из ведущих мировых игроков по вопросам извлечения информации, работы с текстами, включая глубокий семантический анализ. Это единственный институт в мире, который занимается исследованиями в области дискурса. Эти и другие фундаментальные разработки центра могут с успехом применяться в здравоохранении. Страховщику они будут, к примеру, полезны при создании и анализе медицинских карт пациентов, медицинской экспертизе, работе с гарантийными письмами. Беседа пациента с врачом, переведенная в текст, может стать источником важнейшей информации для дальнейшего анализа. Кроме того, разработки института могут найти применение в области телемедицины, которая в последнее время набирает обороты и пользуется растущим спросом у пациентов. Так, уже при первичном контакте с медицинским учреждением застрахованный будет правильно и, главное, быстро направлен к нужному специалисту. Также эти технологии могут помочь в принятии решения о том, относится ли обращение пациента к экстренному случаю или вопрос может быть решен в плановом порядке. Следует отметить и еще один аспект, касающийся превентивной медицины: в институте разработан программно-аппаратный комплекс, который позволяет по разнородной информации о пациенте, получаемой из различных источников, включая, например, соцсети, оценить риски развития у него ряда критических заболеваний, таких как инсульты, инфаркты, гипертония, депрессии.

Комментируя заключение соглашения, директор ФИЦ ИУ РАН Игорь Соколов отметил: "Мы занимаемся исследовательской работой и рады привлечь в качестве партнера для интеграции наших научных разработок в бизнес одного из лидеров отечественного страхового рынка – компанию "Ингосстрах". Страховщик располагает огромным объемом информации от клиентов и может выступать не только в качестве компании для внедрения наших разработок, но и как источник больших данных для аналитической работы ФИЦ ИУ РАН. Совместно с таким партнером, как "Ингосстрах", в дальнейшем мы готовы полномасштабно выходить на медицинский и страховой рынки, предлагая компаниям и лечебным учреждениям интересные современные решения, построенные на базе применения методов искусственного интеллекта".

В рамках соглашения стороны будут совместными усилиями разрабатывать программы сотрудничества и проводить мероприятия: конференции, форумы, семинары, круглые столы.

Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН) – подведомственная Министерству науки и высшего образования Российской Федерации научная организация, выполняющая фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования и разработки в области вычислительной и прикладной математики, искусственного интеллекта, системного анализа и управления, теоретической информатики и информационных технологий, развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и информатизации общества.

ФИЦ ИУ РАН осуществляет свою деятельность во взаимодействии и под научно-методическим руководством Российской академии наук (Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН).

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

"Ингосстрах" имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.