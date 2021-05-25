Фестиваль рекламы - шанс для агентств и брендов заявить о себе на федеральном уровне

Москва, 25 мая. Локальные компании часто обходят участие в индустриальных проектах стороной из-за отсутствия опыта, высокой стоимости и неуверенности в собственных силах. К таким выводам пришли в АКАР, после проведения опроса среди участников рынка. Изменить ситуацию призван Первый региональный фестиваль рекламы (16+). Профессиональный конкурс и творческая образовательная программа должны победить стереотипы и стать тем трамплином, который позволит агентствам, брендам и фрилансерам из регионов заявить о себе на федеральном уровне.

"Прошлый год был особенным и показал, что рекламный рынок как бизнес может развиваться только в условиях всеобщей консолидации. Пандемия поставила развитие регионального рынка на более технологичные рельсы. Именно поэтому проведение рекламного фестиваля является значимой инициативой: пришло время обменяться опытом в рамках открытого диалога, отметить агентства с ярко выраженным потенциалом и обсудить перспективы дальнейшего развития. Мы призываем всех коллег к активному участию в жизни проекта, чтобы Региональный фестиваль стал новой традицией для нашей индустрии", - сказал первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков.

До 2016 года региональные агентства активно участвовали в фестивале "Идея", который проходил в Новосибирске. Но последние пять лет формат локальных конкурсов в России просто отсутствовал. Теперь занять эту нишу должен 1Й.

Прием заявок стартовал 26 апреля и продлится до 18 июня. Агентства, бренды, СМИ и даже фрилансеры могут выбрать подходящую номинацию из более, чем 40 вариантов: от smm и нативной рекламы до социальных и диджитал-кампаний, мобильных приложений, брендинга и "наружки". АКАР делает акцент на доступном и понятном участии, поэтому гарантирует конкурсантам дружелюбный консалтинг и помощь на всех этапах.

Финальным событием Первого регионального конкурса рекламы станет офлайн-фестиваль, который пройдёт в рамках рекламного форума НРФ Регионы 1 и 2 июля 2021 года в Екатеринбурге. Таким образом, кроме самого конкурса участников ждет и обширная образовательная программа, дискуссии и нетворкинг. Церемония награждения победителей запланирована на 2 июля. Победители получат возможность бесплатно представить свои кейсы на международном фестивале рекламы Red Apple (16+).

При этом, фестиваль интересен и уже состоявшимся, известным не только на российском, но и на международном рекламном рынке, агентствам. Крупные игроки рынка нуждаются в притоке "свежей крови" и всегда находятся в поисках новых талантливых кадров. Поэтому независимо от результата участники конкурса смогут рассчитывать на обратную связь от топ-экспертов рекламного рынка. В состав жюри уже вошли лидеры национального рейтинга креативности АКАР.

1Й Президент жюри — генеральный директор BBDO Moscow, управляющий директор BBDO Group Игорь Кирикчи.

Председатели жюри по категориям:

DIGITAL: управляющий креативный директор Possible Group Moscow Владилен Ситников;

CREATIVE: креативный директор агентства "Восход" Антон Рожин;

ACTIVATIONS: управляющий креативный директор e: mg Group Антон Мельников

В жюри также войдут представители ключевых агентств, брендов и медиа: как федеральные игроки, так и участники рекламного рынка из регионов России.

Подробности и программу можно узнать на сайте фестиваля.

Организаторы: АКАР, АКАР Урал, ЦРБК

Титульный партнер: "Газпром-Медиа"

Генеральный research-партнер: Mediascope

Партнеры: Gallery, "Национальный рекламный альянс", сейлз-хаус "ЭВЕРЕСТ"

Индустриальный контент-портал: ADPASS

Генеральный индустриальный партнер: Sostav (18+)

Генеральное информационное агентство: ТАСС

При поддержке: IAB Russia, РАМУ

Коммуникационный партнер: КА Главный Советник

Официальный медиапартнер: 1st Mediainvest

Фирменный стиль: Voskhod.Agency

Возрастная категория 16+