Объявлены победители второго хакатона конкурса "Цифровой прорыв"

Москва, 25 мая. 23 мая 2021 года завершился второй хакатон третьего сезона Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" (18+) — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" . Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций ( РАЭК ).

На протяжении 48 часов 160 команд занимались решением кейсов Energomach, направленных на разработку ИТ-решений для энергетической и промышленной сферы в стране, а также для "умных городов". Всего участниками было предложено 114 решений. Во время хакатона участникам помогали и оценивали их более 145 специалистов, в числе которых представители ВТБ, Сколково, Huawei, МТС Digital, X5 Retail Group, АО "НИИАС" (ОАО "РЖД"), Outside Digital, СберБанк, Деньги сразу, Мегафон ТВ, Госкорпорация "Росатом", акселератор "Транспортные инновации Москвы", АО "Международный аэропорт Шереметьево".

"Хакатон — это не только про технологии, это, прежде всего, про личные истории участников. Так, одна из команд (IT Navigator) уже в третий раз принимает участие в хакатонах "Цифрового прорыва", причем в одном и том же составе. Для нас важно, что многие команды приходят сюда не случайно, а систематически тренируются и повышают свои компетенции в разных кейсах и тематиках. Также в этот раз в хакатоне участвуют 9 команд из Военного инновационного технополиса "ЭРА" — спасибо, что вы способствуете внедрению прорывных технологий не только в оборонной сфере, но и в промышленности, ТЭК, а также в области развития "умных городов". 12 офлайн-коворкингов хакатона были развернуты в 10 регионах: Санкт-Петербург (2 точки), Ижевск, Волгоград, Тула, Нижний Новгород, Новороссийск, Новочеркасск, Саратов, Курск, Дубна и здесь — на площадке Российского интернет форума, в подмосковном пансионате "Лесные дали". Передаю привет всем офлайн-площадкам и призываю всех участников приезжать работать в коворкинги. Вчера я сам приехал в коворкинг, развернутый в подмосковном пансионате "Лесные Дали", и лично познакомился с некоторыми командами, атмосфера общения и мозгового штурма просто непередаваемая!" — сказал Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей".

"Хакатон ENERGOMACH — это 4 567 заявок на участие, 160 команд (70% которых дошли до финала), 155 спикеров трансляции, 12 офлайн-коворкингов по всей стране, 8 кейсов, и 48 часов, в течение которых участники прилагали невероятные усилия, экспериментировали, импровизировали, практически не спали и представили свои решения. Всего на этом хакатоне были представлены 114 решений. Умные города, промышленность, энергетика — это сферы, которые чрезвычайно нуждаются в прорывных IT-решениях. Тем не менее, сложно отрицать, что это достаточно консервативные отрасли, их цифровизация происходит медленными темпами. Но Россия не может упустить возможность совершить этот рывок. Именно поэтому так важно содействовать этому процессу со всех сторон: со стороны компаний, государства, некоммерческих организаций" — отмечает Сергей Плуготаренко, директор РАЭК, руководитель конкурса "Цифровой прорыв".

Победителями кейса Минэнерго России стали команды: waico.ru, DigitalLab, fixikS.

"Для нас с вами все только начинается. Мы будем отсматривать все ваши решения. Уверен, что мы найдем точки пересечения, как нам с вами повзаимодействовать и как применить ваши знания и опыт. Если наш кейс вам показался интересным, мы обязательно этот интерес используем. Все наработки учтем и будем работать в реальных условиях", — Илья Епишкин, референт Департамента проектной деятельности и цифровых технологий Минэнерго России.

Победителями кейса государственной корпорации Росатом стали команды: BIMIt, MicIoT, NOVA.

"Это было настоящее соревнование. Ребята показали хорошее знание темы, профессионализм, отличную командную работу. Победившая в нашем кейсе команда представила глубоко проработанное востребованное решение, как в техническом, так и в архитектурном плане. Мы планируем использовать его в дальнейшем и продолжить сотрудничество", — Виталий Петрик, директор по системной архитектуре АО "Русатом Инфраструктурные решения", Госкорпорация "Росатом".

Победителями кейса Минпромторга России и ГИСП стали команды: Цифровой Койот, RealityGang, Алгоритмы умных городов.

"Наш кейс — это настоящая борьба с бюрократией, которую мы объявили. И очень радует, что так много участников откликнулось. За эти выходные участники на практике доказали, что господдержка промышленности может стать еще более удобной, клиентоориентированной, проактивной, и предложили прототипы этого решения. Получилось реально круто!" — Кирилл Логинов, заместитель директора Фонда развития промышленности, главный конструктор ГИСП.

Победителями кейса Администрации муниципального образования город Новороссийск стали команды: P.Resolved, sudo rm rf /, sky cats.

"Цифровой прорыв" — действительно, замечательная площадка для реализации и подготовки таких классных проектов. Мы не первый раз принимаем участие, и, конечно, тот ресурс, который мы получаем в процессе участия в таком проекте, дает нам возможности развиваться дальше и развивать современные цифровые технологии на благо жителей и гостей города-героя Новороссийск", — Вячеслав Матвейчук, начальник управления культуры администрации города Новороссийска.

Победителями кейса Международного аэропорта Шереметьево стали команды: Эффект фон Ресторфа, HolyDev, Webjox team.

"Счастлив поздравить победителей! Решения этих команд были особенно интересные и разносторонние, удивили яркими и неординарными подходами. Участники смогли за столь короткий срок вникнуть в детали и проблемы огромного (самого большого в России и 8-го в Европе) аэропорта, увидеть точки оптимизации и роста, точно подобрать цифровые решения и даже предложить идеи по дальнейшей цифровой трансформации производственных процессов. И, конечно, с лучшими игроками мы обязательно будем искать возможности для сотрудничества. Ребят мы позовем к себе, поговорим и, я надеюсь, совместно примем необходимые положительные решения", — Дмитрий Ильин, заместитель генерального директора по ИТ АО "Международный аэропорт Шереметьево".

Победителями кейса акселератора "Транспортные инновации Москвы" стали команды: BigDataMSU, KS2Doors, URBAN SCIENCE KALININGRAD.

"Мы очень ценим то, что молодые люди так активностях вовлекаются в решение задач, от которых напрямую зависит комфорт горожан и облик столицы в будущем. Наш кейс был объективно одним из самых сложных, но уровень представленных решений оказался очень высоким. Некоторые участники смотрели на проблему под тем же углом, что и мы, другие же предложили совершенно новый и свежий подход. В обоих случаях решения соответствуют нашему запросу и мы надеемся, что это только начало совместной работы", — Иван Юнин, директор проекта "Транспортные инновации Москвы".

Победителями кейса АО "НИИАС" (ОАО "РЖД") стали команды: МКС, Hack PRO, 4 кошечки и 1 киса.

"Поздравляю всех участников хакатона с успешным решением кейса благодаря нестандартным решениям и творческому подходу! Со стороны НИИАС РЖД была поставлена важная задача – мы попросили участников разработать метод автоматического определения людей и предметов в проеме дверей электропоезда на основе данных с камер. Наша команда благодарна, что смогла получить множество качественных решений от участников. Отдельную благодарность выражаем организаторам хакатона — "Цифровому прорыву" и АНО "Россия — страна возможностей", — Павел Попов, заместитель генерального директора АО "НИИАС".

Победителями кейса правительства ЯНАО стали команды: IT Navigator, SST(F)U, SHASHL.NET.

"Я глубоко убежден, что "Цифровой прорыв" — это отличная и нужная площадка. Радует, что была собрана большая география участников, что нам позволило получить разные интересные идеи, которые мы для себя учтем в дальнейшем. Команда становятся все сильнее, а идеи — все интереснее", — Кирилл Албычев, директор департамента информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа.

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