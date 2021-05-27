Магаданская область будет сотрудничать с НИЦ "Арктика" для расширения арктической зоны РФ

ТАСС, 27 мая. Власти Магаданской области намерены сотрудничать с научно-исследовательским центром "Арктика" в целях оказания влияния на расширение границ арктической зоны России. Об этом в четверг сообщил ТАСС председатель регионального парламента Сергей Абрамов после посещения учреждения.

"Сегодня акценты в экономическом развитии страны смещаются в сторону арктического макрорегиона - большой территории Российской Федерации, в границы которого Магаданская область не входит. Уже принята программа развития Арктики, интересы этой территории учтены в национальных проектах и всех госпрограммах. <...> Безусловно, будем сотрудничать с наукой, чтобы повлиять на расширение границ арктической зоны России. Это вопросы социально-экономического развития нашей территории, гарантий и компенсаций для колымчан", - рассказал Абрамов.

В областной думе сообщили, что ученые продемонстрировали магаданским депутатам технические возможности центра и рассказали о результатах многолетних исследований. В дальнейшем они будут использоваться при разработке предложения о включении Колымы в арктическую зону России. Помимо этого, парламентарии познакомились с историей центра, заслушали доклады и позволили на себе продемонстрировать технические возможности учреждения.

Сейчас ученые центра проводят исследования на жителях Магадана, Сусумана и Анадыря. Наблюдения позволили сделать вывод: приморская зона Магаданской области является не менее дискомфортной, чем субарктическая территория региона и близка по дискомфортности с арктической зоной - Чукотским автономным округом, рассказали в думе.