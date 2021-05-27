Киберкласс откроется на базе центра детского творчества в селе Локосово Сургутского района

СУРГУТ, 27 мая. /ТАСС/. Новый класс, направленный на обучение киберспорту, заработает на базе центра детского творчества образовательной школы в селе Локосово Сургутского района. Об этом сообщил глава района Андрей Трубецкой.

"В Центре детского творчества сейчас есть только одно помещение, в котором откроется киберкласс для школьников поселка. В дальнейшем мы планируем построить новое здание на территории школы или найти другое помещение, чтобы направлений в этом молодежном центре стало гораздо больше", - пояснил Трубецкой.

Он также отметил, что на селе должны развиваться направления, связанные с сельским хозяйством. "Это должно быть что-то по аналогии с нашим центром на Белом Яру, где есть сельскохозяйственная лаборатория и там ребята учатся выращивать новые культуры", - добавил Трубецкой.

Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово, и девять сельских поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.