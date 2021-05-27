Спикер свердловского Заксобрания поздравила каменцев с присвоением городу почетного звания

ТАСС, 27 мая. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина направила в адрес главы городского округа Каменск-Уральский Алексея Герасимова и председателя Думы городского округа Каменск-Уральский Валерия Пермякова письмо со словами поздравления жителям города в связи с присвоением почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального парламента.

Бабушкина подчеркнула, что жители Среднего Урала приняли Великую Отечественную войну как личный вызов, с первого и до последнего дня не жалея сил, здоровья и личных средств стремились помочь фронту всем необходимым. С Урала на фронт ушли сотни тысяч эшелонов с военной техникой, амуницией, медикаментами и питанием для советских солдат.

"Каменск-Уральский в кратчайшие сроки создал новую промышленную базу, перепрофилировал имеющиеся в городе ресурсы для производства товаров, востребованных фронтом. С 1941 по 1945 годы на 30 предприятиях Каменска-Уральского выпускали военную и гражданскую продукцию. Огромный вклад в разгром фашизма внесли коллективы Уральского алюминиевого завода и Красногорской ТЭЦ. Уральский алюминиевый завод был единственным предприятием Советского Союза, производившим алюминий, без которого было невозможно строительство самолетов, танков и автомобилей. За годы войны завод выпустил 300 тыс. тонн алюминия – больше, чем двадцать немецких заводов вместе взятых", - подчеркнула председатель регионального парламента.

Бабушкина отметила также, что жители Каменска-Уральского жертвовали личные средства на строительство самолетов и танков, участвовали в формировании Уральского добровольческого танкового корпуса, высылали на фронт теплую одежду для бойцов. Более 30 тысяч каменцев ушли добровольцами на фронт, а оставшиеся в тылу ценой невероятных усилий обеспечили бесперебойную работу оборонных предприятий.

"Их ратный и трудовой подвиг в годы войны, вклад в Победу не может быть забыт. 20 мая 2021 года Указом Президента Российской Федерации городу Каменск-Уральский присвоено почетное звание "Город трудовой доблести". Поздравляю всех жителей Каменска-Уральского с высокой наградой, желаю вам мирного неба над головой, созидательного труда на благо Свердловской области и всей Российской Федерации, благополучия и счастья каждому дому!" - отметила спикер регионального парламента в послании.