Эксперты в Екатеринбурге обсудили, как сделать Шигирский идол одним из брендов территории

ТАСС, 28 мая. Эксперты в Екатеринбурге обсудили, как сделать Шигирский идол одним из брендов и точкой притяжения туристов со всего мира. Круглый стол "Потенциал использования бренда Шигирского идола для туризма на Урале", организованный туристско-рекреационным кластером "Гора Белая", экспертами-краеведами и учеными УрФУ, стал первым подобным обсуждением с середины 1990-х годов, когда началась медийная активность вокруг этой находки.

По мнению доктора экономических наук, профессора, заведующей кафедрой Международной экономики и менеджмента УрФУ Людмилы Ружанской, этот древнейший артефакт является одним из очевидных и явных преимуществ Свердловской области и далеко за ее пределами. "Шигирский идол - это историческое явление, которое должно иметь мировое значение", - отметила она.

С 1997 года изучением Шигирского идола занимаются в Свердловском областном краеведческом музее. Главный научный сотрудник отдела истории народов Урала Светлана Панина считает, что говорить об идоле как о бренде можно только с особыми оговорками, его тиражирование имеет и негативную сторону. "Не надо забывать, что это сакральный предмет древних угров, населявших Среднее Зауралье много тысяч лет назад. И относится к нему надо с пиететом. Изображения идола нельзя наносить на предметы, которые будут принижать его значение", - считает она. Эксперт также добавила, что в основе брендирования Шигирского идола должна лежать четкая научная датировка, а сейчас по возрасту артефакта в СМИ царит разнобой, даты берутся "с потолка".

"Артефакт интересен не только сам по себе, короля играет окружение. Когда у нас есть один большой Шигирский идол, это одно. А когда есть предметы, сосуществовавшие рядом с ним, то у нас подбирается ему хорошая компания, пусть и не настолько эффектная", - отметила она в ходе круглого стола.

Коммерческий директор управляющей компании туркластера "Гора Белая" Антон Новиков предложил объединить в единый туристический бренд-магнит не только Шигирского идола, но и еще его "собрата", о котором известно еще меньше - Горбуновского идола, найденного в Горбуновском (Чащинском) торфянике. По оценкам ученых, он был создан не менее 10 тыс. лет назад. Сегодня этот артефакт хранится в музее Нижнего Тагила.

"Это схожие истории. Здесь воедино сплетаются история, культура и территория. Но, в отличии от Шигирского торфяника, который был затоплен и стал недоступным для посещения и изучения, Горбуновский торфяник находится на территории кластера "Гора Белая" и может стать площадкой для создания палеопарка и местом паломничества туристов со всего мира", - рассказал Новиков.

Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян отметил роль туркластера "Гора Белая" как инициатора и организатора круглого стола и подчеркнул, что импульс к такого рода "мозговым штурмам" задала региональная власть, также заинтересованная в развитии внутреннего туризма.

"Мы обсуждаем, как включить этот объект в развитие бренда территории, в развитие туристической привлекательности для других регионов и внутриобластного туризма. Туризм - это индустрия впечатлений. Надо понимать, какие впечатления получит гость в том числе от наличия этого артефакта. Турист должен потрогать, поучаствовать. Только ради посещения музея (где хранится Шигирский идол - прим. ТАСС) и фотографии с идолом турист, например, из той же Москвы, сюда не поедет. Вокруг артефакта должно быть что-то большее. Надо сконструировать и интегрировать многочисленные предлагаемые сценарии, взять из них самое результативное, и только тогда можно будет говорить о брендинге. А пока мы не подошли к удовлетворению потребности туриста, связанную с Шигирским идолом", - считает замминистра.

Участники круглого стола договорились представить первые концепции, основанные на изучении исторических фактов и научных данных на очередном обсуждении уже в конце июня.

История идола

Большой Шигирский идол высотой 5 м был найден 24 января 1890 года при разработке Шигирского торфяника, правление которого находилось в Верх-Нейвинске, в 70 км от Екатеринбурга. По распоряжению владельца земли, графа Стенбок-Фермора, находка была передана в музей Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ, ныне Свердловский областной краеведческий музей).

В 1997 году в петербургском Институте истории материальной культуры и московском Геологическом институте РАН был произведен радиоуглеродный анализ проб из внутренних слоев древесины. Результаты тех экспертиз совпали: идол был изготовлен 9,5 тыс. лет назад, в эпоху мезолита.

В 2015 году были обнародованы результаты других исследований российских и германских ученых, согласно которым возраст Шигирского идола превышает 11 тыс. лет. Результаты самых последних исследований позволяют ряду специалистов говорить о возрасте 12 100 лет. Таким образом, он более чем вдвое старше Египетских пирамид.

Эти исследования вызвали вопросы, в частности, замминистра культуры РФ, который подавал заявление в полицию и утверждал, что ученые распилили скульптуру и повредили древнейший артефакт. Однако, по словам работников музея, Шигирский идол изначально уже был разделен на 10 фрагментов. "При отборе материала для исследования он был не распилен, а надпилен. Взято менее 2 граммов древесины. Такой способ не нанес ущерб реликвии", - пояснили тогда в музее.

Новый виток интереса к уральской находке начался весной 2021 года. Внимание Шигирскому идолу уделила крупнейшая в мире газета "Нью-Йорк Таймс", где 22 марта вышла статья под заголовком "Старейшая в мире деревянная скульптура". Спустя два дня ему посвятила большую публикацию британская Daily Mail. Такое внимание крупнейших мировых медиа не просто к археологии, а к конкретному археологическому артефакту сейчас является событием большой редкости, считают эксперты.