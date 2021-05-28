Виктор Рашников провел заседание Союза промышленников и предпринимателей Южного Урала

ТАСС, 28 мая. Президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, председатель Совета директоров ПАО "ММК" Виктор Рашников провел объединенное заседание правления Челябинской региональной общественной организации и Челябинской областной ассоциации работодателей "Союз промышленников и предпринимателей".

Глава СПП поднял тему необходимости вернуть в Трудовой кодекс РФ нормы о заключении трехсторонний соглашений. В частности, он предложил распространить практику заключения таких соглашений на все предприятия региона. Также Виктор Рашников призвал все предприятия Челябинской области индексировать заработные платы выше роста инфляции.

Участвовавший в заседании губернатор Алексей Текслер отметил социальную и экологическую ответственность ММК. По его словам, предприятие держит высочайшую планку по объему инвестиций, в том числе на природоохранные мероприятия. Глава региона отдельно подчеркнул улучшение экологической ситуации в Магнитогорске.