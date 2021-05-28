Главный инженер Белоярской АЭС сыграл с чемпионом детского сада по шахматам

ТАСС, 28 мая. В детском саду "Радуга" города Заречного Свердловской области прошел шахматный турнир среди детей шести-семи лет, два раза в неделю в течение года 60 учащихся подготовительных групп готовились к этим соревнованиям. В финальный этап вышло 18 шахматистов.

Как рассказали в четверг в управлении информации и общественных связей Белоярской АЭС, открывал игры главный инженер АЭС, кандидат в мастера спорта по шахматам Юрий Носов. Перед первой сыгранной партией он провел матч с фаворитом турнира Елисеем Чечелиным. Встреча закончилась вничью по обоюдному согласию.

"Вы все знаете шахматные правила: "Взялся – ходи", "Нельзя перехаживать", "Всегда смотреть на несколько ходов вперед". В будущем не все из вас станут профессиональными игроками, но умение брать ответственность за принятые решения пригодится вам во взрослой жизни", – отметил Носов.

Победителем юбилейного пятого турнира стал Елисей Чечулин. Второе и третье места заняли Юля Лоскутова и Тася Захарова, добавили в управлении.

О БелАЭС

Белоярская АЭС (входит в Госкорпорацию "Росатом") - первенец большой ядерной энергетики СССР. Единственная в России атомная станция с энергоблоками разных типов. Начала работать в апреле 1964 года. Ее первые энергоблоки с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 были окончательно остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся два энергоблока: №3 с реактором БН-600 (с 1980 года) и №4 с реактором БН-800 (с 2015 года). Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах, их суммарная установленная мощность 1485 МВт составляет около 16% от установленной мощности всех электростанций Свердловской энергосистемы.